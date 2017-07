5 bugyi típus, ami minden nő szekrényében megtalálható

Mert nehogy már azt hidd, hogy a csajok szekrényében kizárólag élére vasalt csipkecsodák vannak!

Egy nő életében a fehérnemű épp olyan, akár a zene: egy darabig tetszik, de idővel megunod. Van, ami elsőre jó választásnak tűnt, aztán később mégsem jött be. És ott az ezer éves lejárt lemez, mégis úgy a szívedhez nőtt, stb. Bizony, ha kiforgatnád a szekrényeidet, biztosan akadna egy csomó olyan fehérnemű, amiről pontosan tudod, hogy sosem hordod őket, mégsem tudsz megválni tőlük. Ez van, a női lélek ilyen. De vajon milyen szempontok alapján maradnak a fiókban azok a bizonyos bugyik?

1. Oldschool szerelem

Van az a fajta, ami már rég kiment a divatból, esetleg kinyúlt, kilyukadt, mégsem dobod ki a szelektálás során, mert valami kedves emlék fűződik hozzá. Illetve én még azzal is szoktam ezt indokolni, hogy ki tudja, mire lesz még jó? Például kiválóan csinálhatnék belőle szorítókötést, ha esetleg kitör egy háború, és valamelyik hős katona megsérül.

2. Ultraszexi

Nem túl meglepő módon ezt csábító időszakokban szokás hordani. Mert marha jól akarsz kinézni még akkor is, ha lekerül rólad a ruha - sőt, akkor még inkább. Ezt a darabot komoly becsben őrzöd, és csak akkor veszed elő, amikor már tuti, hogy valaki látni is fogja. Ebben nem jársz edzeni, vásárolni vagy dolgozni, mert még a végén olyan helyeken is előtörhet belőled a csábító nő, ahol nem kéne. Például a futópadon, a zöldségesnél vagy az irodában. Mint valami pavlovi reflex.

3. A tévedés

Ez az a kategória, amit megvettél, de valami mégsem stimmel: nem jó a mérete, nem jó az anyaga, valami miatt mégsem lett a kedvenced, de közben meg olyan szép, hogy nincs szíved kidobni. És elajándékozni sem akarod, hátha később nagyobb lesz vagy kisebb, esetleg selyemmé változik...

4. Nettó praktika

Ebbe a csapatba azok a fehérneműk tartoznak, amiket például a terhesség során vettél. Egyáltalán nem szépek (többnyire), de cserébe strapabíróak és nagyon kényelmesek. A szülés után azonban az egyes pont miatt nem kerülnek kidobásra, hiszen olyan szép emlékek fűznek hozzájuk, illetve sosem lehet tudni, hogy lesz-e még rájuk szükséged.

5. Unknown error

Fogalmad sincs, hogy került oda, de abban biztos vagy, hogy nem a tiéd. Éppen ezért nem dobod ki, hátha valamelyik barátnőd hiányolni fogja, és kiderül, hogy véletlenül az ő fehérneműjét vitted haza a strandról még 1998-ban...

