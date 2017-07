A pasik többsége nem tudja használni a nyelvét... - 18+

Néhány hónapja randiztam valakivel, aki azzal kérkedett, hogy nála jobban senki sem tud puncit lefetyelni. Eközben az arcomat leste - gondolom, arra várt, hogy ettől azonnal benedvesedek, mint valami tinilány.

A fickóval végül nem történt semmi, de az orális szexet illetően viszont több amatőr versenyzővel találkoztam az elmúlt években. Szerintem ez azért nem olyan bonyolult, mégis sokan elszúrják (vagy egyáltalán nem csinálják – nem tudom, melyik a rosszabb).

Kezdhetném azzal, hogy a szexuális nevelés még gyerekcipőben jár itthon, és a tizenéves fiatalok a pornófilmeken szocializálódnak. Nyilván vannak kivételek, akik szeretnek és tudnak is nyalni, de sajnos ők vannak kisebbségben. A most következő sorok azoknak szólnak, akiknek ezen a téren van hova fejlődniük.

Nem lóverseny

A nőknek sokkal több idő kell, hogy ráhangolódjanak az együttlétre, ezért nem szabad siettetni a dolgokat. Ha gyorsan túl akartok lenni az elején, hogy aztán a lényegre térhessetek, akkor az egész öncélú, gépies manőverezéssé válik. Hiányozni fog belőle az intimitás, így nem tudunk sem testileg, sem lelkileg ráhangolódni a folytatásra - és ez nektek sem jó.

A női erogén zónák rendkívül érzékeny területek, ezért fontos, hogy óvatosan, lassan közelítsétek meg őket. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a férfiak abbahagyják a kényeztetést, pont a legjobb résznél... Nem, ez még nem az a pont!

A másik pedig a ritmus összevisszasága. Vannak olyanok is, akik hirtelen bedurvulnak, és a fogukat használják a csikló ingerlésére. Ez már velem is megesett: egyik alkalmi partnerem egyszer úgy megharapta az enyémet, hogy sírtam a fájdalomtól. A fogak használata ugyanúgy nem megengedett, mint amikor titeket kényeztetünk.

A fokozatosság a titok nyitja

Minden férfi kíváncsi arra, hogy néz ki egy punci közelről. Tök oké, hogy szeretnétek feltérképezni a legapróbb részleteket, és szívesen megmutatjuk nektek, milyen az élet odalent. De könyörgöm, ne húzzátok szét a szeméremajkainkat a lehető legszélesebbre, mert ettől tényleg úgy fogjuk érezni magunkat, mintha nőgyógyászati vizsgálaton vennénk részt. Az élvezetes pillanatok titka nem a tudományos alaposságban rejlik, hanem a fokozatosságban, azaz lépésről lépésre kell haladni a boldog beteljesülés felé. Jó, azt azért nem árt tudni, merre van a csikló...

Miért hiszitek azt, hogy a pornó a valóság?

A felnőttfilmek korántsem a realitásról szólnak, számomra hihetetlen, hogy még a mai negyvenes-ötvenes korosztály is valósnak hiszi az ott látottakat. Légyszi, ne próbáljátok leutánozni a szereplőket, főleg ne azokat a jeleneteket, ahol a pasi ahelyett, hogy finoman, érzékien közelítene a csaj combjai közé, elkezdi köpködni a punciját!(Aki szokott pornót nézni, tudja, miről beszélek.)

Ez kiábrándító. Filmen is és élőben is.

Amit szeretünk, azt nem szabad abbahagyni

A szenvedély hevében bizonyos reakciók könnyen félreérthetők, ezért jó, ha a nő irányítja az eseményeket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a másik félnek nem lehetnek ötletei, amik még izgalmasabbá teszik az együttlétet, de azért a ló túloldalára sem szabad átesni a nagy igyekezetben.

Lehet, hogy a nyak kiszívása menő volt a középsuliban, de közben felnőttünk, és most más dolgokra indulunk be. Gyengédségre, odafigyelésre vágyunk (néha egy kis vadságra), arra viszont nem, hogy a másik porszívó üzemmódba kapcsoljon, miközben odalent tevékenykedik. Ez nemcsak irtó kellemetlen tud lenni, de a kedvünket is elveheti a folytatástól. Hasonló a helyzet a borostával. Ti sem örülnétek, ha smirglivel dörzsölnénk a legbecsesebb kincseteket, ahogy mi sem lelkesedünk érte.

Zárszó

Ha nincs egymást kölcsönösen kielégítő szex, az idő előrehaladtával az egyik félnek hiányérzete lesz. A negatív szexuális élmények pedig tönkretehetik az egyébként működőképes kapcsolatot. Én mindig elmondom őszintén, hogy mire vágyom az ágyban, és igyekszem türelemmel, megértően viszonyulni a partneremhez. A többi már rajta múlik.

Nyitókép: iStockphoto