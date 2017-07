Lássuk be, az "Orális szex útmutató hölgyeknek" nem elég frappáns...

Sokan azt hiszik, hogy egy pasit szájjal kielégíteni nem olyan nagy kunszt, hiszen a férfiak orgazmusa reflexszerűen működik, ezért elég úgy csinálni, mintha csak egy Calippo jégkrémet fogyasztanánk nagy vidáman, aztán kicsit megdörzsölni, mint a csodalámpát, és kész is a varázslat. Pedig azért ez nem ennyire egyszerű.

Amíg a hagyományos szex "cserekereskedelem" - hiszen élvezetet nyújtunk oda-vissza -, addig az orális szex inkább ajándék. Azt, aki adja, az teszi boldoggá, hogy a másiknak örömet okoz. Persze, ha nem csak, mint az előjáték részeként beszélünk róla, és az a cél, hogy "üzemkész" állapotba hozzuk a partnerünket. Szerintem ez annak is a kifejezése, hogy "Fontos vagy nekem, és jólesik, ha örömet okozhatok neked." Azt hiszem, ez egy szívmelengető gondolat. Ezért fontos, hogy ha adsz valamit, azt szívből add, mert ellenkező esetben a várttal ellentétes hatást válthatsz ki.

Mi az tehát, amire érdemes odafigyelni?

1. Ez ma már nem tabu

A "Fujj, én ezt nem csinálom!" kb. olyan, mintha azt mondanád, nem csókolod meg a pasidat, mert undorító. Olyannal legyél együtt, akit szeretsz, és mindenét elfogadod, szereted, mintha a saját részed lenne! És ennek oda-vissza igaznak kell lennie. Amit te elvársz a másiktól, azt te magad is ugyanúgy tedd meg!

2. Nem Colgate reklámban vagy

Itt minél kevesebb szerep jut a fogadnak, annál jobb. Ez egy nagyon érzékeny terület, viszont ha figyelmetlenségből rendszeresen a fogaidnak ütközik, akkor könnyen érzéketlenné válhat. A sok kis kellemetlen inger újra és újra visszarántja a férfit a fellegekből.

3. Sikamlós pillanatok

Láttál már olyan túlélő műsort, ahol egy faágacskát dörzsölgetve gyújtottak tüzet? Na, egy pasi szemszögéből pont ugyanilyen az, amikor nagyon eltökélten dolgozol, jórészt a kezeddel, megfelelő síkosítás nélkül. És bizony előbb-utóbb megjelenik a kellemetlen égető érzés is. Pedig a megoldás kéznél, illetve szájnál - lenne.

4. Indulj felfedező útra!

Bármennyire is emlékeztet rá, ez nem egy gombóc eperfagyi, aminek elég a tetejét nyalogatni. Ugyanis a pénisz különböző területei különböző módon érzékenyek, és másképp reagálnak az ingerekre. Nem szentségtörés kicsit elkalandozni, és felfedezni a területet. Vagy néha azzal játszani, hogy milyen mélységig tudod eltüntetni a szádban. A lelkesedést díjazzák a pasik.

5. Maraton vagy sprint?

Nincs általános szabály arra, hogy mi a megfelelő tempó vagy erősség, hiszen minden ember más, és így az ingerküszöbük is az. De a fokozatosság jó taktika lehet, hiszen az izgalom is fokozatosan épül fel. Szóval a lassabb, érzékibbtől érdemes haladni az erősebb, vadulósabb irányba, és utána lehet játszani ezzel, váltogatni a tempót, az erősséget. Figyelj a visszajelzésekre, kísérletezz, és az sem baj, ha kérdezel! Ha személyesen ez kínos, akkor egy szexi üzenetben is megteheted, ami az együttlét hangulatát is megalapozhatja. Ha pedig ő nem mondja meg, mire vágyik, akkor vessen magára!

6. Nyugi, nem mérgező!

Igen, valóban ez a férfiaknak azon része, amiből ingerlés hatására folyadék lövellhet elő. De megnyugtatlak: nem mérgez, nincs maró hatása és (normál esetben) nem is fertőz. Szóval nem kell megijedni tőle. Elég lelombozó tud lenni, amikor a csúcsra érsz, és még épp teljesen átadnád magad az élvezetnek, a partnered "eldob", és fedezékbe bújik. Az, hogy a végtermék mennyire zavar egy nőt, fokozatokra osztható. Van, akinek még a gondolattól is forog a gyomra, hogy a szájában érjen véget a történet. Másokat ez nem zavar, és amint lenyugodtak a kedélyek, diszkréten eltünteti egy zsepiben. És vannak, akik azt vallják, hogy egy úrinő nem köpköd. De a lényeg itt is az, hogy nem jó azt érezni, hogy a párod undorodik valamitől, amit veled tesz.

7. Szenvedéllyel vagy sehogy

Ez a legfontosabb. Ha szenvedélyesen, élvezettel állsz hozzá, akkor az a pasit is magával ragadja. Nekünk a vizuális élmény is nagyon fontos, és ilyenkor ezt maximálisan kiélvezhetjük. Azt látni, hogy egy beindult nő szinte fel akar falni, baromi izgató. Viszont, ha azt látod, hogy csak gépiesen, muszájból dolgozik rajtad - mint egy favágó a műszak végén -, hogy minél előbb túl legyen rajta, akkor az a te kedvedet is elveheti. Hiszen így az "örömet akar szerezni" élmény helyét átveszi a "szívességet tesz" érzés. Ami pedig nagyon nem jó csere.

Nyitókép: iStockphoto