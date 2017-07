Asszem megcsaltalak, de nem biztos...

Megcsalás. Nap mint nap használjuk ezt a kifejezést, mégsem pontosan ugyanazt értjük ez alatt. Mindenkinél máshol van a határ, hogy mi nem fér már bele. A szexting, vagy az internetes pornó nézése már az? És mi a helyzet a csókkal?

A szexet azért a nagy többség megcsalásnak tekinti. De azért az se mindegy, hogy ez milyen körülmények között történik meg. Mert van olyan eset, amikor nem teljesen egyértelmű, hogy mennyire hibáztatható a hűtlen fél.

Első történet

A nő már hetek óta csak várta, hogy a férfi újra hangot adjon érdeklődésének - de hiába. Olyan jól indult minden, úgy érezte, a kezdeti online beszélgetéseik és első találkáik is nagyon jól sikerültek. "Mi lehetett a baj? Igazából nem is tetszem neki? Csak le akart fektetni?" - morfondírozott magában. Majd egy péntek délután megelégelte a várakozást, és ráírt a régi szeretőjére, hogy van-e kedve összefutni.

Már akkor tudta, hogy miként fog végződni a találka. A férfi nála töltötte az éjszakát. Igen ám, de másnap a nő vágyának tárgya - valamire ráérezhetett - újra jelentkezett. A nő elmondta neki az éjjel történteket, hiszen úgy gondolta: ha ez egy kapcsolat lesz, nem szeretné hazugságra építeni. De a férfi úgy gondolta, hogy megcsalták. A nő szerint pedig csak azt lehet megcsalni, akivel együtt vagyunk - de egy párkapcsolatba nem fér bele több hetes eltűnés.

Második történet

A fiú teljesen maga alatt volt. Aznap volt a nagyapjának a temetése, így amikor visszajött a városba, még örült is, hogy a születésnapjára kapott színházjegyek is pont aznapra szóltak. Talán sikerül kicsit elterelni a figyelmét. Már másnapra is volt programja: egy régi havercsaj hívta el kávézni. Valamiért erről nem szólt a barátnőjének, gondolta, majd elmondja a következő héten. Nem akart titkolózni, hiszen nem is volt rá oka, szerette a párját, már fél éve együtt voltak, és közös jövőt terveztek.

A színházi előadás érdekes volt, ám a másnapi találka nem hagyta nyugodni. Miért éppen most bukkant fel ez a lány? Verőfényes vasárnap volt, amikor beültek a kávézóba, majd később egy bárba. Szó szót, tettet pedig tett követett, pár órán belül már a srác koliszobájában hancúroztak...

Harmadik történet

A férfi és a nő már hónapok óta csak veszekedett. Akkora volt már kettőjük között a feszültség, hogy a legapróbb kis hülyeségeken is képesek voltak órákon keresztül vitatkozni, utána pedig a nap hátralévő részét végigduzzogni - és a szakításról is egyre több szó esett. A nő már hetek óta gondolkodott, hogy hogyan tovább, mérlelgette magában a döntést. Abban biztos volt, hogy ő már nem tud többet tenni ezért a kapcsolatért: úgy érezte, egyedül kevés kettőjük megmentéséhez. Végül megszületett a döntés: megőrzi az elmúlt 2 év szép emlékeit, és másnap szakítani fog a férfival.

A nagy elhatározást követően felhívta a barátnőjét, hogy találkozzanak. Egy (két, három) pohár bor mellett kiöntötte neki a szívét, amikor arra lett figyelmes, hogy a két asztallal arrébb ülő férfi folyamatosan őt bámulja. Rövidke szemezés után az úriember vette a bátorságot, és leszólította. Meglepően kellemes személyiségnek bizonyult, és valami megmagyarázhatatlan vonzereje volt. A nő nem is tudott ellenállni neki, még aznap éjjel a férfi ágyában kötött ki - és ezután soha többé nem látta. Párját pedig másnap a tervek szerint lapátra tette. Az egyéjszakás kalandjára ő nem megcsalásként tekintett, hanem időzítésbeli malőrként.

Negyedik történet

Éjjel 11 volt, és a férfi ismét a számítógép előtt ült - mint az elmúlt hetek során majd' minden éjszaka. Barátnője az igazak álmát aludva szuszogott mellette az ágyban. A férfi éppen a tegnapi vitájukat részletezte chaten egy volt egyetemi csoporttársának, aki pedig a férjével való problémákat ecsetelte neki. Az elmúlt hetekben minden gondjukat-bajukat megosztották, és a férfi meglepően sokat, egyre többet gondolt a lányra.

Alig várták, hogy a 2 héttel későbbi évfolyam-találkozón élőben is láthassák egymást. Az este folyamán rengeteget beszélgettek, majd sor került egy egymáshoz simulós, lassú táncra is. Ekkor a nő "váratlanul" megcsókolta. Maga sem tudja, miért, de totális hideg zuhanyként érte a csók. Habár jólesett neki, igazán viszonozni nem tudta: eltolta magától a nőt, és valami hülye indokkal hazasietett a nőhöz, aki várta haza, és akibe szerelmes volt. A csoporttársával pedig soha többet nem beszélt.

Szerintetek a fenti négy történet közül melyik számít megcsalásnak? A válaszokat kommentben várjuk!

Takács Viola

Nyitókép: iStockphoto