Jónás Zsófi - Három kívánság

Az előre legyártott önéletrajzok helyett - mi, a SHE.HU csapata - szeretnénk nektek kreatívan bemutatkozni. Úgy véljük, nincs az a jól összeszedett adathalmaz, ami többet elárulna egy ember mentalitásáról, értékrendjéről, céljairól és aktuális életszakaszáról, mint az, hogy mit kívánna, ha a világon bármit kérhetne. Jónás Zsófi, neked mi lenne a három kívánságod?

Ha találkoznál a Jótündérrel, mit kívánnál tőle?

Kedves Jótündér!

1. Először is, egy sokkal valódibb és igazságosabb világot szeretnék kérni. Olyat, ahol az emberek nem versengenek azon, hogy kinek tökéletesebb az élete az Instagramon vagy a Facebookon, hanem olyat, ahol fel merjük vállalni a hibáinkat, a tetteinket és azok következményeit. Egy olyan világot, ahol mindenki a cselekedetei és a valódi személyisége szerint kapja meg mindazt, ami jár neki, nem pedig egy hamis kép alapján, amit kreált magáról.

2. Most, hogy a világbéke projekten túl vagyunk, jöhet az önző rész! Mivel imádok utazni, de rettegek a repüléstől, nagyon jó lenne, ha ezt az egész légiközlekedés dolgot át tudnám ugrani. Csak becsuknám a szemem, és a következő pillanatban, amikor kinyitom, már ott is állnék mondjuk Sydney közepén, egy koala simogató túrára készen. Vagy a Maldív-szigetek egy csendes részén az óceánt bámulva. Nem is tudod, mennyi hisztitől mentenél meg, kedves Jótündér! És hát, kezdek aggódni, hogy a környezetem türelme is véges, szóval így több emberrel is jót tennél! De ez azért még egy kívánságnak számít, ugye!?

3. Végül pedig nagyon szeretnék még egyszer találkozni a nagymamámmal. Nagyon hirtelen ment el, és én meg sem tudtam neki köszönni azt a sok mindent, amit értem tett.

Köszönöm kedves Jótündér, hogy időt pazaroltál rám! Ígérem, nem fogom eladni az e-mail címedet az Ebay-en!

Szép napot!

Puszi, Zsófi

Email: Jonas.zsofi.she@gmail.com

