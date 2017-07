Nyugi kislány, téged megint átvertek...

Tudom, hogy két hete még keresett. Te voltál a szerelme. Ma meg már csak ülsz megsemmisülten a közömbös üzenetei felett. Igen, egy újabb felszínes játék, aminek az áldozata lettél.

Azt is tudom, hogy cuki. A közelében lenni pedig egyenesen bénító. Hidd el, ő is pontosan tudja. Pontosan tudja, mit kell tennie vagy mondania ahhoz, hogy megrogyjon a térded. Aztán meg magadra haragszol, amiért elhitted a szép szavakat. Mennyire másképp éltél volna meg minden pillanatot, ha nem hagyod, hogy ezek a dolgok befolyásoljanak. Pedig hagytad. És most megint te vagy az, aki agyal, és kutatja a miértekre a választ. Hát rohadt gyorsan hagyd abba!

A legfontosabb dolog, hogy bocsájtsd meg saját magadnak, hogy - megint - elhitted a tartalom nélküli szép szavakat. Hiszen minél éhesebb a szív, annál könnyebben hisz. És minél többször csalódik valaki, annál jobban vágyakozik a jobbra, ami majd újra megerősíti.

Íme, 3+1 árulkodó jel, hogy a szőke herceg helyett megint egy alufóliába csomagolt gyökérrel állsz szemben:

1. Szeret, de csak akkor, amikor neki van rá igénye.

Tudom, szarul hangzik, de ez van. Ha a srác akár öt vagy hat napig is elvan anélkül, hogy megkérdezze, élsz-e még egyáltalán, akkor bizony könnyen talál nálad fontosabb elfoglaltságot is. Aztán amikor naivan írsz neki, akkor el sem olvassa, vagy csak értetlenkedik, hogy mi bajod van. Bocsásd meg neki! Más szívével csak az játszik, akinek a sajátja üres.

2. Még hónapokkal később is ott villog a kijelzőjén a Tinder.

Lehet, hogy hülyén hangzik, de ennél egyértelműbb jelet ne is keress! Mert az egy dolog, hogy amikor megismerkedtetek, akkor még nem tudta, hogy mi lesz a viszonyotokból, és nem zárkózott el a további lehetőségektől. De ha még két-három hónappal később is match-elget, na, akkor bizony neki még esze ágában sincs lekerülni a húspiac kirakatából...

3. Mindig hagy egy kiskaput, hogy lelécelhessen.

Mindig csak egy keveset ad magából, pont annyit, amennyit a helyzet megkövetel. Semmivel sem többet. Mesterien alakítja a színdarabot, amelynek mindig ő a főszereplője, neked pedig maximum csak egy-egy fejezetben van helyed.

Például mikor egy csodálatos, együtt töltött hétvége után eltűnik. Neked meg csak a miértek maradnak. Azok a rohadt megválaszolatlan kérdések! Miért nem keres? Mit rontottál el? Elrontottál egyáltalán valamit? Persze a válasz legtöbbször nem. Egyszerűen csak kivette belőled, ami neki kellett, és bizony szar kimondani, de ő az utolsó csók után már eldobott téged, mint egy tövig szívott dekket. Csak arra már nem volt gerince, hogy ezt közölje veled.

+ 1 Felelősségvállalás? Ugyan, kérlek!

Folyamatosan győzköd, hogy ő tényleg szeret! Hidd el! De isten ments, hogy felvállalja, hogy együtt töltöttétek az időtöket! Közös kép? Becsekkolás, amelyben ő is szerepel? Ki van zárva. Gondolj bele, milyen rosszul érintené ez a többi hölgyet...

Az egyetlen módja, hogy megvédd magad egy újabb karcolástól a már amúgy is megtépázott szíveden, ha ezentúl a szavak helyett a tettekre figyelsz. Sajnos néha azok is megtévesztőek, de mindig lesznek árulkodó jelek.

Hiszen ki akarna még egy olyan éjszakát, ahol telesírt zsebkendőhalmok között, egy üveg bor mellett a barátnőiddel megállapítjátok: "Kislány, téged sajnos - megint - átvertek."

Nyitókép: iStockphoto