A balszerencse a génjeimbe van kódolva...

Sokan felháborodnak, ha olyan valaki nevezi magát "pechesnek", akinek az életében amúgy minden megvan a családi idillhez: dolgozó férj, három gyerek, háziállat, kertes ház, munka, és nem történt vele nagyobb tragédia.

Pedig pechesnek lenni nem azt jelenti, hogy soha semmi nem sikerül - hanem azt, hogy neked kétszer annyit kell harcolnod azért, ami másnak csak úgy az ölébe hullik. Mert hiába adott minden körülmény, minden feltétel - és hiába kellene, hogy garantált legyen a siker papírforma szerint - nekünk mindig becsúszik valami gebasz a képletbe. Aztán kezdhetjük elölről...

Néhány napja tértünk haza egy családi nyaralásból, és így utólag belegondolva, minden klassz is volt. Ez már magában gyanús kellett volna, hogy legyen, mivel mióta az eszemet tudom, a pechesek életét élem.

Kik azok a hivatásos pechesek?

Mi vagyunk azok a nők, akik akárhányszor nyaralni megyünk, mindig akkor érünk el a 28 napos ciklus végére.

Első nyelvvizsgánkon egyetlen kicsiny ponttal úszunk el. A felvételinél dettó.

Persze mi, pechesek is érünk el sikereket az életben. Nekünk is meglesz végül az a fránya nyelvvizsga, csak néhány tízezerrel drágábban. Diplománk is lesz, csak néhány évvel később. Sőt, csodálatos gyermekeink is vannak, csak nem biztos, hogy első próbálkozásra. Vagy éppen - pechünkre - pont arra. A lényeg, hogy véletlenül sem alakul úgy semmi, ahogy elképzeltük. Szóval, a balfékség valahogy nem akar lekopni rólunk.

Ez persze a mindennapos életünkben is megnyilvánul: ha éppen több pénzt kapsz abban a hónapban, tutira elromlik a kocsi, vagy beüt egy betegség, és a jövedelmed felét szerelőre, vagy orvosra meg gyógyszerre költöd. Ha emelik a fizetésedet, biztos, hogy a férjed éppen akkor veszíti el a munkáját.

Muszáj személyes példával érzékeltetnem, hogy miről beszélek: a cikk elején említett nyaralásból hazatérve a következők fogadtak a szokásos víz-, gáz-, áram-, telefon-, stb. számlák mellett:

itthon vettem észre, hogy a mobilszolgáltatónk családilag aktivált egy szolgáltatást, ami miatt a nyaralás alatt mindkettőnk előfizetésén naponta ketyegett 2.990 forint

a lányom MÁV-os büntetése 18.000-re ugrott, az én BKV-s büntim 32.500-ra

a férjem kapott egy levelet, hogy rossz helyen hajtott az autópályára, ez 15.000 forintot ér

a fiam bankkártyája 2.227 forintos tartozást mutat

az itthon maradt nagylányom szemfertőzést kapott

a fiam vízálló telefonjának beázását 154.000 forintért szeretnék megjavítani

a férjem pedig munkába menet defektet kapott.

De ezek csak a főbb pontok a listán.

Mindezek után, ha valaki azt meri nekem mondani, hogy nincs olyan, hogy genetikailag kódolt "pechesség", akkor sikítva felszaladok a Holdra. Odáig legalább nem ér el a BKV keze.

