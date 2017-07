7 randi tipp férfiaktól nőknek - avagy ezt NE csináld!

Egészen addig, amíg nincs meg a párunk, feleségünk, férjünk, muszáj randizni. Ha nem randizol, nem lesz kapcsolatod - ehhez nem kell logikából doktorálni.

Viszont a randizás nem is olyan egyszerű, legalábbis mind a nők, mind a férfiak sokat panaszkodnak a másik fél által elkövetett hibákról. Lássuk a férfiak szemével, mik azok a visszatérő elemek, amiket a nők vétenek!

1. Te felnőttél már?

Teljesen természetes, hogy egy nő kíváncsi egy férfi érettségére, önállóságára, talpraesettségére. Ha még anyuval lakunk 30 felett is, az férfi szemmel is ciki. Ha még nincs jachtunk, az nem ciki, de azért tartsuk el önmagunkat. Ezek normális elvárások, de kérlek, ne tedd fel a kérdést, hogy felnőttem-e már! Nem, nem nőttem fel. Ahogy a vasúti sínek sem találkoznak a végtelenben, úgy a felnőtté válás sem egy táblával jelzett pont az életünkben.

A maga ütemében, önmagához képest mindenki előnyére változik az évek során. A felnőtté válás viszont megfoghatatlan dolog - tehát a kérdés értelmetlen. Teszteld az érettségem elegánsan, finoman, lehetőleg úgy, hogy észre se vegyem! Az ismerkedés ebben is legyen könnyed, játékos, nem állásinterjúra jöttem - köszönöm, van munkám.

2. Ha az exed a kedvenc témád

Nekem is voltak korábbi kapcsolataim, hidd el! Nem feltételezem, hogy neked korábban még nem volt dolgod férfiakkal. De ez nem tartozik rám, nem is feltétlenül érdekel. Téged szeretnélek megismerni. Ha pedig még nem vagy túl az előzőn, akkor ne randizz - mindkettőnknek csak az idejét vesztegeted.

3. Szexuális kalandozásaid története

Értem én, hogy a nők is imádják a szexet, legalább annyira, mint a férfiak. Nekünk is van - nem is kevés - tapasztalatunk, élményünk, ezek között akár nem egy, nem két extrém is. Viszont kérlek, ne mesélj nekem a nemi életedről, még nagy vonalakban sem - szemléletes részletekre meg különösképp nem vagyok kíváncsi! A férfiak is vágynak az elmélyült, komoly, őszinte szeretetre. Márpedig, ha azt kell hallanunk, hogy mit csinált veled két német turista valamelyik trendi fesztiválon, az nem igazán segít abban, hogy lélekben elköteleződjünk irántad. Óriási piros zászló.

4. Minden randi legyen esemény!

Találkoztam már azzal a jelenséggel - szerencsésre nem sokszor -, amikor egy lány bokros napi teendői egyikeként tekint egy randira. Ha munkából érkezel, azzal nincs semmi baj. De kérlek, ne hozd el az edzésen használt táskád, és egyéb dolgaid a randira! Ha a találkozónk után mozogni mész, oldd meg másképp! Egy randi legyen esemény, mi is így tekintünk rá, készülünk fejben, külsőben, lélekben. Nem jó, ha számodra ez csak egy napirendi pont a sok közül.

5. Tudd, hogy mit akarsz!

Hidd el, nekünk, férfiaknak sem kell a szomszédba mennünk belső bizonytalanságért! A szabadságunkat feladni nem könnyű. Viszont egy idő után szívesen megtesszük a számunkra megfelelő nőért. Azonban, ha nőként nem tudod eldönteni, hogy még kalandozgatni szeretnél pár évet, vagy már megállapodnál, az nem szerencsés.

6. Felejtsd el az irreális elvárásaidat!

A férfi is csak ember, akinek vannak hibái. Lásd be, hogy az elfogadás, a tolerancia elengedhetetlen eleme egy minőségi kapcsolatnak! Tudd, hogy azokat a kockahasakat photoshoppal hozták össze a plakáton... Élőben még egy profi sportoló sem néz ki mindig tökéletesen. Értsd meg: ha a munkám nehezen megy, attól lehetek feszült, frusztrált, akkor is, ha igyekszem ezt nem rád borítani. Fogadd el a másikat úgy, ahogy van! Mi is erre törekszünk.

7. Diszkréten futtass több projektet!

Nem tilos egyszerre több emberrel ismerkedni. Mi is gyakran járunk el így. Viszont légy ebben is visszafogott, diszkrét! Találkoztam egy lánnyal, aki a második randin meg akart mutatni valamit a telefonján. A kis Tinder értesítő ikonok a fejléc egészét megtöltötték, ilyet még nem láttam, szinte még jobbra-balra ki is csúsztak a telefonból - ez valami új technológia lehet. Ezzel így szembesülni Illúzióromboló, és nagyon rossz benyomást tesz.

