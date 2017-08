Fogadj el! - Fogadjon el az, aki akar, anyukám!

Amíg az egyik oldalon a kövér nők tüntetnek a fitneszipar ellen, addig a másikon a konditermek királynői szeretnék az egész világot görög szobrokká alakítani.

És - ha ez még nem lenne elég - ott egy sor tetovált ember, meg egy másik kupac, aki az egészséges, tiszta bababőrért sztrájkol. Ezeket az embereket pedig mind élve falnák fel a vegánok - ha tehetnék -, csak, hogy minden állat ép maradjon. És ez gáz. Rettenetesen gáz.

De most komolyan. A hatalmas multikulturalizmus azt tudta csak kiváltani belőletek, hogy elvárnátok az egész világtól, hogy csak és kizárólag azt az életformát bálványozza, ahogyan ti éltek? Mert én tényleg azt látom, hogy a sok véresszájú kommentharcos egyetlen célja, hogy mindenkivel megetesse a "saját főztjét".

A kérdés pedig csak az, hogy miért?

Miért baj az, ha a pasik egy részének nem tetszenek a hasadat körbeölelő párnácskák? Ne adj isten a nagyobb részének? Illetve miért kell megőrülni, ha valaki nem fehérjeturmixot nyomat intravénásan egész nap? Továbbá miért probléma az, ha valaki jóízűen meg tud enni egy véres steaket? És miért bűn, ha valaki kizárólag borsót eszik sárgarépa körettel?

Adjatok már egy aprócska teret a saját ízlésvilágomnak, ha kérhetem! Anélkül, hogy attól kellene rettegnem, hogy valaki megsértődik, vagy éppen le akarja tolni a saját kis világát a torkomon.

Mert ha te valóban olyan jól érzed magad úgy, ahogy élsz, miért billensz ki a lelki békédből, pusztán azért, mert más pedig máshogy érzi jól magát? Netán mégsem vagy annyira elégedett, és ezért koldulod a pozitív visszajelzést?

Miért akarod, hogy mindig mindenki vállon veregessen?

El kellene fogadni, hogy bizony az út, az életstílus, a szemlélet, ahogy látod a világot, soha nem fog mindenkinek megfelelni! Sőt, az is lehet, hogy nagyon kevés embernek fog tetszeni. Na és akkor mi van? Mit számít az, hogy pont nekem nem jön be a pocakod? Miközben pedig ott a férjed, aki meg imád elveszni a domborulataid közt. Olyan pasi is van, aki pedig agyvérzést kapna attól, hogy a barátnője minden második este a konditeremben gályázik, és nem lehet vele jóízűen megenni egy tisztességes adag csülkös pacalt.

Ne várd el, hogy mindenki ajnározzon! Fogadd el, hogy bizony vannak olyan ajtók, amik neked zárva maradnak! És ne kezdj el izomból lobbizni csak azért, hogy ezek kinyíljanak. A nagy "fogadd el magad" maszlag lényege az lenne, hogy TE tudj egészséges ember módjára tükörbe nézni, nem az, hogy mások fogadjanak el téged. ;)

Nyitókép: iStockphoto