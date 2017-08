Hello, mi vagyunk a she.hu! ;) - Percze Ágnes

Az előre legyártott önéletrajzok helyett - mi, a SHE.HU csapata - szeretnénk nektek kreatívan bemutatkozni. Úgy véljük, nincs az a jól összeszedett adathalmaz, ami többet elárulna egy ember mentalitásáról, értékrendjéről, céljairól és aktuális életszakaszáról, mint az, hogy mit kívánna, ha a világon bármit kérhetne. Percze Ágnes, neked mi lenne a három kívánságod?

Ha találkoznál a Jótündérrel, mit kívánnál tőle?

Kedves Jótündér!

Kérnék én hármat, csak nem tudok kérni. Teljesen összezavar, ha ekkora lehetőséget kapok, ezért inkább a három kívánságom beváltanám egyre.

Sose legyen rosszabb az életem a mostaninál!

Mert kérhetnék például időt - abból sosem elég -, de úgy érzem, ha 48 órából állna egy napom, akkor abba zsúfolnék bele mindent, ha pedig 96-ból, akkor 100-at szeretnék, és így tovább...

ha pedig 96-ból, akkor 100-at szeretnék, és így tovább... Gazdagabb is lehetnék, csak hát, ahogy egy ismerősöm mondta egyszer: ha sok pénzem lenne, akkor sem tudnék egy tányér levesnél többet megenni, hiába rendelhetnék akár hármat is.

Szeretnék fiatalabb is lenni, de hogy őszinte legyek, fiatalabban sem voltam boldogabb. Nem beszélve arról, hogy kezdhetném újra megszokni az idő múlását, újra megtanulni a ráncaim elfogadását, és kaphatnék ismét sokkot, mikor az első ősz hajszálamat megtalálom.

Kérjek örök életet? Nem, nem szeretnék örökké élni!

Talán kérhetnék örök boldogságot. Nyilván a rózsaszín felhőkön csücsülve nagyon szép lenne az élet. Lógatnám a lábam, szelíd mosollyal tekintenék a világra, nézném a szenvedőket, és boldog lennék, hogy az ő életük nem az én életem. De azt hiszem, egy piszok érzéketlen ember lennék "boldogságburokban". Empatikus és érzelemgazdag ember szeretnék maradni, akár azon az áron is, hogy ezzel elvesztem az örök boldogságra való lehetőséget.

Szóval, most béke van. Kérlek Jótündér, ez maradjon is így! Egészséges vagyok, szeretném, ha ezt sem bolygatnád. Nem kérek tragédiákat és idő előtti veszteségeket. Annyit kérek csak, hogy annál, ami most van, sose legyen rosszabb... csak jobb!

Na! Most kicsit megrogytál? Inkább kívánjak hármat és konkrétabbat?

Hát akkor...

Körbe szeretném utazni a világot, de valami teleportálóval, mert utazni nem szeretek... meg csomagolni sem... és utálom itthon hagyni azokat, akiket szeretek. A kutyáimat is vinném, és a ruháimat meg a cipőimet is mind. Szóval, ezt az utazós stresszt is vedd le rólam! De ez a stressz levétel nem külön kívánság ám! A világkörülivel szorosan összetartozik. Szeretnék tenger mellett lakni, fehér homokban sétálni mezítláb, kéz a kézben a szerelmemmel. Egy ilyen alkalommal ő letérdelne elém, és megkérné a kezem. Én pedig igent mondanék. A tenger hullámai csiklandoznák a talpunkat, miközben a házassági eskünket csókkal pecsételnénk meg. Szerencse. Életem végéig! Tudom, ez a harmadik már megint nem elég konkrét. A lottó ötös konkrétabb lenne? Na jó! Legyen a lottó ötös!



Nyitókép: Hirling Bálint