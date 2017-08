Hello, mi vagyunk a she.hu! ;) - Schnierer Kati

Az előre legyártott önéletrajzok helyett - mi, a SHE.HU csapata - szeretnénk nektek kreatívan bemutatkozni. Úgy véljük, nincs az a jól összeszedett adathalmaz, ami többet elárulna egy ember mentalitásáról, értékrendjéről, céljairól és aktuális életszakaszáról, mint az, hogy mit kívánna, ha a világon bármit kérhetne. Schnierer Kati, neked mi lenne a három kívánságod?

Ha találkoznál a Jótündérrel, mit kívánnál tőle?

Itt ez a Jótündér, aki azt mondta, lehet három kívánságom, és én meg teljesen leblokkoltam: igazából nem is szeretnék kérni semmit. Nem szeretném, hogy tálcán kínáljon nekem bármit is! Bár egyáltalán nem mondanám, hogy minden tökéletes az életemben, és mindennel elégedett vagyok, elsőre nem éreztem azt, hogy szeretném, ha egy csapásra megszüntetne valami problémát az életemben, mert szeretek dolgozni rajtuk.

Nem vagyok milliomos, és nem tartok még ott, ahol szeretnék, de élvezem az odavezető utat. Főleg az önismereti részét. Messze van még a megvilágosodás, de imádom, amikor egy-egy lépéssel közelebb kerülök hozzá, és egy-egy hatalmas kő esik le a szívemről.

Egészséges sem vagyok, de hiszek abban, hogy a betegségeim is csak rámutatnak azokra a lelki folyamatokra, amiken dolgoznom kell. Még mindig haragszom a testemre a kórságaim miatt, de már tudok örülni, amikor segítségért kiált. Nem szeretném más testét és olyan javakat sem, amikért nem dolgoztam meg, vagy nem okozott örömet annak, aki nekem adta.

Ám eszembe jutott sok-sok barátom, akik fontosak nekem, és akikről "nyilván" tudom, hogyan kéne változtatniuk az életükön. A buddhista pasim is megfertőzött azzal a szokásával, hogy minden lény javát szolgáló kívánságokat szokott megfogalmazni, így most én is így tennék.

kívánság: Legyen mindenkinek egy ügye, ami mozgatja! Legyen igény mindenkiben, hogy egy jobb hellyé tegye a világot, méghozzá akkora igény, hogy ténylegesen cselekedjen is. A tetteik pedig okozzanak nekik sok-sok örömöt! (Aztán csak elkezdtek megérkezni azok az önző kívánságok is...) kívánság: Találják fel a teleportot, ami egy pillanat alatt oda tud repíteni, ahová szeretném! Leginkább a tengerentúli barátaimhoz és a kedvenc tájaimra vágyom. Nagyon hiányoznak. kívánság: Legyen gyerekem. Nem tudok róla, hogy meddő lennék, mégis félek, hogy ha majd odajutunk, hogy gyereket szeretnénk, nehézségeink lesznek a fogantatással. Szeretném, ha a Jótündér megölelne, és azt mondaná: "Nyugodj meg, minden rendben lesz!"



Schnierer Kati cikkeit ITT találod!

Nyitókép: Hirling Bálint