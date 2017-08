Nagy farok, még nagyobb problémák +18

A legtöbben azt gondolják, hogy egy nagy farok már önmagában ok az örömre, pedig ha az illető nem tud vele bánni, akkor az örömködés helyett inkább sírni támadna kedvem.

A hosszkérdés már tinikorban felmerül a fiúk között, és mint mindenhol az életben, itt is az lesz a király, akié a legnagyobb. Pedig az a helyzet, hogy egy villanyoszlopra kevés nő gerjed. Én legalábbis tartanék tőle, hogy rám esik és agyonnyom.

Mégis nagyon sok pasi szerint a szexuális siker kulcsa a centik számán múlik. Ami részben igaz is, hiszen egy hangya dákójával nehéz sikert aratni. De azért nem szabad azt hinni, hogy már attól a ténytől Casanova leszel, ha akkora a "harmadik lábad", hogy érdemes lenne rá cipőt húzni.

Ugyanis az óriáskígyóval garázdálkodó férfiak többsége nem tud bánni vele. Ugyanolyan lendülettel hatol be a nőbe, mintha átlagos méretű farka lenne, pedig nyilván ő is látja, hogy ez nem így van. Akinek tehát nagy a pénisze, az ne rontson be kopogás nélkül a házba! El kell fogadni, hogy a nagy dolgoknak is vannak negatívumai, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az pedig külön jó lenne, ha ez magától is összeállna a férfiaknak.

De a csajok ugyanúgy hibásak ebben, mert nem mernek szólni, ha valami fáj. Úgy csinálnak, mintha mindent élveznének, ám valójában kifeszített végtagokkal várják a felnyársalás végét. Mert nyilván az a "menő csaj", akinek nemcsak, hogy befér a paksi atomerőmű, hanem még jól is esik neki. Ezzel pedig csak egy baj van: egészségügyileg rettentően káros. Folyamatos hámsérülést okozhat a nőkben, amely növeli a fertőzésveszélyt, nem is beszélve a rák kockázatáról. Szóval talán mégsem éri meg eljátszani a mindent bevállaló pornóst.

Nagy pénisz, nehéz sors

Volt egy pasim, aki pont a fent leírt "cseppet sem aprócska" problémával küzdött. Mindaddig nagyon vágytam a közelségére, míg le nem került róla a nadrág. Sokkolt a látvány. Az a fajta, amivel már tényleg nem tudsz mit kezdeni. Sajnos emiatt a kapcsolat is tiszavirág életű volt.

Pedig a srác rettentően cuki és figyelmes, emberileg nagyon kedveltem. Ő az a típus, aki tudatában van a méreteinek, és bevallotta azt is, hogy emiatt még életében nem tudott önfeledten szexelni. Folyamatosan arra figyel, hogy a másiknak jó legyen, és retteg attól, hogy fájdalmat okoz. Éppen ezért még soha nem engedte el magát teljesen.

Szóval az sem igaz, hogy mindenki úgy közlekedik a csajokban, mint egy tank. Ez a nőknek pedig tök jó, de milyen szexuális élete lehet egy ilyen férfinak? Mert hát az együttlétben pont az a buli, hogy gondolkodás nélkül önmagad lehetsz. De ilyen feltételekkel ez nagyon nehezen valósulhat meg...

De azért azt gondolom, hogy attól még nem kell világgá szaladni, mert a párodnak nagyobb az átlagosnál. Persze vannak rémisztő kivételek, de a legtöbb azért nem ilyen. Össze lehet szokni, ki lehet tapasztalni, hogy nektek hogyan működnek jól a dolgok együtt. Sokak számára talán nem is a fizikai oldal okoz nehézséget, hanem inkább az, hogy felvállalja a problémáját. Márpedig ez másképp nem megy. Őszintén kell tudni beszélni róla, akkor is, ha kínosnak érzed. Be kell vallani, hogy mi az, ami még jól esik, és mi az, ami már kellemetlen.

Nyitókép: iStockphoto