A jegygyűrű mágikus ereje

Van úgy, hogy az a huncut sors összehoz egy pasival. A kézfogása rendben van, nem a nagypapája ruháiban érkezett, és a tekintete sem tök sötét. Gyorsan kiderül, hogy még önálló gondolatai is akadnak.

Mozdulatai nyomán jóillatú légáramlatok kavarognak. Megnevettet. Pár perc múlva már egyikőtöknek sem titok: itt bizony pezsegni kezdett valami. És nem csak a pezsgő. Aztán észreveszed az ősz szálakat a szakállában: ez de szexi! Már flörtöltök. A tekinteted lejjebb csúszik... Na, nem olyan nagyon lejjebb, csak a kezéig. És akkor észreveszed. A gyűrűsujján. Igen. A jegygyűrűt a gyűrűsujján.

Ilyenkor két dolog történhet:

"Házas? Nem érdekel. Hiszen benne van! Egy kis szórakozás egyikünknek sem árthat." Majd alágyújtasz az egyre szenvedélyesebb csevegésnek - utánad az özönvíz, esetleg majd eloltja, ha tudja!

Majd alágyújtasz az egyre szenvedélyesebb csevegésnek - utánad az özönvíz, esetleg majd eloltja, ha tudja! A szemeid előtt nagy piros betűkkel villogni kezd az "Állítsd le magad!" felirat. Te pedig három másodperc múlva már le is álltál. Nevetsz és érdeklődsz tovább, de fejben már biztosan tudod: ebből itt nem lesz semmi több. Még akkor sem, ha ez alapvetően csak rajtad múlik.

Az első lehetőséget zárjuk is rövidre, mert nincs róla tapasztalatom, és nem is érdekel. A másodikat viszont elég jól ismerem, és kőkemény gondolataim vannak róla, amikkel nem félek szétverni a téma köré húzott közhelyekből és hazugságokból épült falat.

Bevallom, amióta elmerültem az élet 18-as karikás mélyvizében, sosem féltem szenvedélyesnek vagy kíváncsinak lenni: a szerelem annyira bonyolult, hogy néha mindent leegyszerűsít. Viszont vannak dolgok, amik - akár egy matematikai művelet - megtöbbszörözik az emberi érzéseket. A szimbólumok is ilyenek. Mint a jegygyűrű. Ami ráadásul egy ékszer, egyfajta kapocs test és lélek között. Amilyen apró, annyira erős.

Nekem például az egyik legnagyobb határ.

Nem, nem azért nem kezdek nős férfival, mert az ő érzéseit feltétlenül tiszteletben akarom tartani. Hiszen a nyakamba lihegő pasi úgy tűnik, most zárójelbe teszi a házasságát. Engem a jegygyűrű a feleségére emlékeztet. Ő az a nő, aki iránt ez a férfi akkora szerelmet érzett, hogy képes volt ország-világ előtt összekötni vele az életét. A későbbi csábításkor pedig a megkopott érzésekre mutogatni sem a hűtlenkedőnek, sem a harmadiknak nem kifogás. Még akkor sem, ha azok az érzések tényleg nem szikráznak már úgy.

Mert bárhogy is van, a felesége egészen biztosan számít erre a férfira. Igen, egy másik nőnek nagyon fontos ez a ködös tekintetű, a kezeivel utánunk hadonászó lény. Ő is látta már ilyen helyzetben - lehet, hogy legutóbb épp tegnap este. De ha a tegnapjuk mégis veszekedéssel telt, ma pedig a város másik végén duzzog az asszony, akkor is számít a férjére. Még akkor is, ha éppen az ellenkezőjét mondja.

Nemrég esküvőn voltam, és a katolikus szertartás szövege nagyon bölcsen így hangzik: "Fogadd ez a gyűrűt szeretetem és hűségem jeléül!" A pasi ujján megcsillanó gyűrű tehát a felesége szeretetének a szimbóluma. Egy másik nő szívét jelképezi - ne te legyél, aki segít azt darabokra törni! Mert a sunyi megcsalás - bárki bármit mondd - baromira nem táplálja a párkapcsolatot. Ha pedig mégis jó nagyot sózol egy házaspár közös életére: ne feledd, ez veled is megtörténhet!

Jöhet egyszer egy másik nő, akinek éppen az kell, aki neked fontos.

