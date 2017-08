Az élet katasztrófák sorozata... - De van kiskapu!

Még csillogó szemű kamaszkoromban olvastam egy Szabó Magda idézetet: "A boldogság a katasztrófák üzemzavara." És rettenetesen felháborodtam, hogy mi ez a hülyeség?!

Minden sejtemben és zsigeremben éreztem, hogy az ÉLET JÓ! És igazam is volt, de... A felnőtté válás rögös útján szépen, lassan egyértelművé vált, hogy az élet nehéz. Nagyon. Tele akadállyal, egymást érő katasztrófákkal és megoldhatatlan problémákkal, amik életünk végéig hol tompán, hol élesen kínozni fogják a lelkünket.

Mondjuk, éppenséggel attól, hogy valami nehéz, még lehet az nagyon is jó. Viszont be kell látnom: az élet felhőtlenül boldog pillanatai tényleg csak a hétköznapi katasztrófák üzemzavarában állhatnak elő.

Hát aranyom, akkor zavarjuk meg azt az üzemet, de gyorsan! Mert Szabó Magda mondatában az is benne van, hogy ez a rendszer nem kijátszhatatlan!

Igen, a gravitáció is lefelé húzza a levegővel teli lufit, de ha kitartóan pöckölgetjük felfelé, akkor sosem esik le a földre. Az életed nagy gondjai is olyanok, mint a Föld vonzásereje: sosem fognak megszűnni - de ha mégis, lesz másik. És igen, több teher nyomja a vállad, mint amit kibírsz - és egyiket sem dobhatod el végleg. De tudod, hogy mit tehetsz? Pici darabokat lemorzsolhatsz belőlük. És ezek a szinte jelentéktelen darabkák végül összeadódnak, és túlélhetőbbé teszik ezt az egész nagy cipekedést.

Mit kell tenned?

Szóval, ezentúl mielőtt bedobod a bevásárlókosárba az őszibarackot, szaglászd meg! - Ha nem is többel, de 1%-kal jobban fogod élvezni a nagybevásárlást.

Ha hazaérsz, ne dőlj el a kanapéra tévézni, hanem előtte gyújts meg egy mécsest. Mécses mellett még kanapén szenvedni is jobb - 1%-kal!

Ha úton vagy, pillants fel az épületek tetejére, ahol megsüti őket a Nap! Hidd el, 1%-kal jobb lesz a kedved, mintha csak az utat/a telefonodat néznéd.

Vegyél egy nyomorult illóolajat! A legutálatosabb munka is 1%-kal könnyebben végezhető, ha közben szantálfa illat van. És neked SZÜKSÉGED VAN arra az 1%-ra.

Amikor tusolni mész, indítsd el a kedvenc zenédet a telefonodról! Pont 1%-nyit fog dobni a hangulatodon.

Esténként szánj 10 másodpercet arra, hogy megnézd a naplementét, a Holdat, a csillagokat vagy csak az utcai fényeket - attól függ, melyik látszik az ablakodból. És minő meglepetés, máris 1%-kal javul a hangulatod!

Mindig legyen a táskádban egy kis keksz (vagy valami)! Mert nem engedheted meg magadnak, hogy még az éhség is nehezítse az életedet. Ne csússzon ki 1%-nyi életenergia sem a kezedből!

Hajmosásnál ne csak habosítsd a sampont, hanem masszírozd át a fejbőröd - és 1%-kal javul a közérzeted.

Tornázz 5 percet reggel vagy este! Ilyen pici mozgás alig termel valamennyi - kb. 1%-nyi - endorfint.

Egyél két falattal több zöldséget! Az emésztés és a kedélyállapot nagyonis összefügg! De 1%-ot biztos dob rajta!

Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Biztos vagyok benne, hogy már kismillió ilyen tippgyűjteményt olvastál. Tudom, ezek béna tanácsok. És nem fogok neked hazudni, nem lesz sokkal jobb tőlük. De ha összeadjuk ezt a sok kicsit, máris tíz egész százalékkal jobb lesz az életed (igen, baromi tudományosan kiszámoltam). És neked ez a 10% nagyon jól fog jönni, amikor egy hosszú nap után rádöbbensz, hogy eldugult a mosogató lefolyója. Mert ez be fog következni. Holnap, a jövő héten, idén vagy jövőre. Mert ez az élet rendje.

Még ha külön-külön nevetségesen jelentéktelennek tűnnek is ezek a potya erőforrások, de egy nevetségesen jelentéktelen kis csavar meglazításával is meg lehet zavarni a legnagyobb gépezetet is.

Szóval: zavard meg a katasztrófák nagyüzemét!

