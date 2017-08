Így ne készülj fel a gyerekvállalásra!

"A gyerekvállalás rengeteg áldozattal jár!"- hangoztatja mindenki, akinek már van gyereke. Nekünk még nincs, de már nagyon sürgetik a projektet a nagyszülők.

Szóval idén nyáron el is kezdtünk edzeni a gyerekkel járó megpróbáltatásokra! Kissé rendhagyó módon...

Figyelem! Komolyan szeretnék megkérni mindenkit, hogy a leírtakat semmiképpen se vegye komolyan. Köszönöm! Komolyan szeretnék megkérni mindenkit, hogy a leírtakat semmiképpen se vegye komolyan. Köszönöm!

1. Éjszakázás, szagok

Félsz, hogy nem fogod bírni az éjszakázást? Semmi gond! Költözz augusztusban a III. kerületbe! Mi ott lakunk, és így bizonyossággal állíthatjuk, hogy simán kibírunk egy egész hetet alvás nélkül. Hiszen minden év augusztusában 7 éjszakát ébren virrasztunk át. Eme kiképzést az Európa legjobbjának titulált szabadság szigetének köszönhetjük. A lárma szintje épp eléri azt a mértéket, hogy bár nem halljuk tisztán a fellépőket, de cserébe semmi pihenésre nem számíthatunk.

DE! Kettő az egyben kiképzés, ha ki is látogatsz a Szigetre. Mi kimentünk, és élvezettel szívtuk magunkba az egész nap a melegben rothadó toi-toi vécék bűzét. A kakis pelus ezután megváltás lesz. Vagy nem?

2. Étel- és italfogyasztás

Hogy akklimatizálódj a majdani gyerekedhez, fontos, hogy egyél 1,5-szer annyit, mint amennyit szoktál, de igyál hozzá feleannyit, mint amennyit kellene. Nyáron a lángosoknak, fagyiknak és hekkeknek köszönhetően ez egyáltalán nem nehéz. Szóval elmondhatom magamról, hogy idén igazán felkészülhettem arra, milyen lesz, amikor a gyerek majd szisztematikusan meghagyja az ebéd felét, és végül nekem kell megennem.

Haladó szint Különösen igaz ez arra az esetre, amikor a gyerek összevissza rendel az étteremben mindent, amit megkíván, de megenni persze nem tud. Azért a limonádéd felét meg fogja inni. És a következő kikért italod is.

Ezért, ha fel akarsz készülni a dehidratáltságra, igyál sok fröccsöt! - Hiszen az alkohol folyadékot von el a szervezettől. Pont, mint egy gyerek! :D

3. Tömegközlekedés gyerekkel

Nem készülünk arra, hogy olyan gyereket nevelünk majd, aki hírből sem ismeri a tömegközlekedést. Amíg a kocsiban biztonságban leszíjazhatod a gyerkőcöd, addig a tömegközlekedés az aztán más tészta. A tökéletes módszer arra, hogy kipróbáld ezt az élményt, ha egy napra héliumos lufival indulsz el a városban.

Fontos - akárcsak a gyereknél -, hogy a lufi nem csatangolhat el, nem érhet másokhoz, nem engedheti el a kezed! Ezen kívül alap elvárás még, hogy nem lyukadhat ki vagy ereszthet le. A túlzott napsütéstől, a légkonditól és a csipkedő nyanyáktól is minden esetben, az életed árán is védened kell!

4. Felkészülés a költségekre, iskolakezdés

Erre amúgy is régóta gyúrunk. A legtöbb pénzt most is augusztusban verjük el... Azok a nyár végi leárazások meg utolsó darabos kiárusítások, jaj... Az ehhez az időszakhoz kapcsolódó pénzhiány eddig sem volt ismeretlen. Szóval, egy gyerek iskolakezdése kapcsán már nem érhet minket meglepetés. Vagy?

5. Minden egyéb: aggódás, önzetlenség, áldozathozatal

Van egy egyéves kis tacsink. Abszolút nem gyerek, nem is mérhető hozzá, de ízelítőnek azért beválik. Neki köszönhetően már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor 100 méter gyaloglás után kézben kell hazacipelnünk plusz 9 kilót.Sőt, már azt is tudjuk, hogy milyen érzés, MINDIG hármasban lenni. Mert amikor "meghitten" szeretnénk kettesben lenni "apával", ki kell csalnunk valahogy a szobából. Aztán meg csak nyüszög, ezért visszaengedjük, és az egészből nem lesz semmi.

Egy szó, mint száz, most, hogy kiálltuk az összes próbát, úgy érzem, nem érhet majd minket meglepetés...

Ugye? :D

Nyitókép: iStockphoto