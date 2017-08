Férfi illemtan kezdőknek - avagy bunkónak lenni nem menő

Gyakran hallok panaszt a nőktől férfitársaimra. Most nem egy kapcsolatban elkövetett bődületes hibákról és hülyeségekről lesz szó, egész egyszerűen az alapvető illemszabályokról, megfűszerezve egy kis párkapcsolati és általános pszichológiával.

Az a fránya ajtó

Egy nőt előre kell engednünk, amikor együtt megyünk be egy ajtón. Hogy miért van ez így? Mert mögöttünk a kutya jön, előttünk az, akit tisztelünk. Ez alól kivételt képez, ha nyilvános helyre lépünk be, úgy mint étterem, kávézó és egyebek. Mert ha bármilyen veszélyt rejt az adott helyiség, azzal a férfinak kell elsőként szembesülnie. Habár a modern világban a furkósbotos támadás már viszonylag ritka, de ez az illemszabály régről maradt ránk.

A lépcső a másik mumus, például lépcsőn lefelé a férfiaké az elsőbbség, mert ha megcsúszik a nő, akkor megakadályozhatja annak komolyabb esését. Ugyanezen elv szerint lépcsőn fölfelé a hölgy megy elöl.

A szék, könyörgöm a szék

Egészen döbbenetes számomra, hogy ez sok férfi számára ismeretlen szokás - vagy legalábbis tesznek rá. Ha egy vagy több nővel együtt ülünk le egy asztalhoz, akkor a széket a hölgy vagy hölgyek számára húzzuk ki, ezzel diszkréten, de egyértelműen jelezzük számukra, hogy foglaljanak helyet.

Tanuljunk meg felállni

Ha munkahelyen, családi körben vagy bármilyen társaságban egy nő belép a szobába, álljunk fel. Nem, nem kell teátrálisan felpattannunk, mint a bolha, de tiszteljük meg az adott hölgyet azzal, hogy nem egy helyben ülve nézzük végig az érkezését!

A mocskos anyagiak...

Ez a tanács kifejezetten a randizáshoz kötődik. Ha meghívsz egy nőt randizni, akkor - egy-két kivételes szituációtól eltekintve - férfiként neked kell fizetned. Más kérdés, hogy egy kapcsolaton belül már lehet osztozni az anyagi terheken, de legalább az első két-három találkozó során úgy illik, hogy te állod a cechet. Sajnos ezt is le kellett írnom, sok férfinak ez nem természetes.

Legyél talpraesett!

Ha valakit találkára hívsz, akkor a te dolgod a helyszín kiválasztása. Persze megkérdezheted, hogy van-e kedve hozzá, de semmiféleképp ne told át rá a döntés súlyát! Már csak azért is, mert az is sokat elárulhat rólad, hogy hova viszed el a lányt, és mit fogtok csinálni. Ha hirtelen változtatni kell, akkor se mutass bizonytalanságot, találd fel magad! Ha rossz döntést hozol annak kapcsán, hogy mi legyen a program, az még mindig ezerszer jobb, mintsem ha tanácstalan és határozatlan vagy. Ettől ugyanis a nők menekülnek. És az illem is azt diktálja, hogy ne a nőnek kelljen agyalni.

Tanulj meg hallgatni!

Kutatások szerint a randik során az idő 70-75%-ában a nő beszél. Ez így van jól, hallgasd meg, ha pedig nem érdekel, amit mond, akkor udvariasan zárd le az ismerkedést!

Tegeződés

A nálunk idősebb férfiakat megtiszteljük azzal, hogy nem tegezzük le őket, hacsak ezt az illető meg nem engedi. A nők esetében viszont lehetőleg ne magázz egy nőt, aki nálad idősebb, ezzel ugyanis azt érezteted vele, hogy öregszik! Természetesen egy bizonyos kor után ismét magázódás illet meg egy hölgyet. Érezned kell, hogy hol van ez a határvonal.

Rengeteg további illemszabály van a kéznyújtástól kezdve a köszönésen át egy nő bemutatásáig egy harmadik fél számára, és így tovább. Viszont az illendő viselkedésre egy adott szituációban könnyen rájöhetsz, ha egy kicsit is odafigyelsz. Így jó benyomást tehetsz másokra, és több sikered lehet a nőknél is.

