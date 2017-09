Létezik 7 dolog, ami minden férfinak jól áll

Kedves férfiak, a jó szexben és nyugalomban gazdag élet kulcsa, hogy a melletted élő nő jól érezze magát! Ez pedig nagyrészt azt jelenti, hogy jól érzi magát VELED.

Éppen ezért most tanácsolok hét olyan dolgot, amitől még kívánatosabb leszel - neki és nekünk, úgy en bloc. Hét dolog, ami magasságtól, testtömegtől és hajmennyiségtől függetlenül minden pasinak jól áll.

1. Tanulj meg főzni!

Nem kell nagy dolgokra gondolni: ma már rengeteg kajás blog és videó segít megmutatni, mire használható egy vágódeszka vagy egy fakanál. Mert azon még egy nő sem hisztizett, hogy amikor a legnagyobb szükség volt rá, a párja összedobott valami finomat.

2. Ápold a lábad!

Vannak lábfetisiszták, mint például Tarantino. A rendező úr valóban csodás lábfejeket castingol a filmjeibe. Ezzel szemben a valóság az, hogy a világon felbukkanó lábfejek többsége furcsa és aránytalan. De éppen ezért fontos, hogy mindenki mentse, ami menthető, és ápolja a sajátját! És tapasztalatom szerint a férfiak erről szeretnek megfeledkezni.

Koszos és hosszú lábkörmök, dinoszaurusz bőrre emlékeztető sarkak - nincs nő, aki erre gerjedne. Engem például kiráz tőlük a hideg (és most finoman fogalmaztam).

3. Viselj parfümöt!

Nem pacsulit, parfümöt! És nem az a cél, hogy "büdöskének" csúfoljanak a hátad mögött a mennyiség miatt, hanem, hogy kiemeld a bőröd természetes illatát. Bizony, mi nők is szeretünk ám szimatolni! Találd meg a saját illatodat, ne sajnáld rá a pénzt, és viseld rendszeresen!

4. Legyen hobbid!

Igen, egy hobbid, ami alkotó tevékenység (barkácsolás vagy blogolás), vagy egyszerűen csak kikapcsol (akár a pecázás vagy a veterán autók), vagy még egészségesebbé is tesz (minden, ami sport). A lényeg, hogy szeress vele foglalkozni! És ettől az életed is sokkal értékesebb: akár magadnak, akár a párodnak vagy a családnak szerzel vele örömet, végeredményben mindenki jól jár.

Fontos: a pornó vagy a reggelig tartó kocsmázás nem hobbi. Ha téged csak ezek nyugtatnak meg, akkor lelki segítségre van szükséged.

5. Ne őrülj bele a közösségi médiába!

Ha még a beszélgetések közben is kényszeresen a telefonodat csekkolod, akkor baj van. Használd tudatosan a közösségi médiát, különben az fog kihasználni téged (ha nem teszi már most is)! Ami a faladon megjelenik, nem egyenlő a valósággal, legjobb esetben is csak egy szelete annak. És bármi, amit megosztasz magadról, egy nagyon hangsúlyos üzenet a külvilágnak: fontos, hogy pontosan tudd, mit akarsz vele mondani! Például az 52. szelfi arról, ahogy az előszoba tükör előtt félmeztelenül feszítesz, azt üzeni, hogy figyeleméhes és sekélyes vagy.

6. Légy diszkrét!

Mi sem szeretjük, ha a múltad egy nyitott pornóújság. Nem akarjuk tudni, hogy azon a fesztiválon három "dugnivaló" nőből mind a három téged akart, vagy mit éreztél, amikor megláttad az exed dögös húgát. Azt hiszed, ezektől a sztoriktól vagy vonzó? Pedig sajnos inkább azt üzenik, hogy "Bizonytalan vagyok szexuális téren." Inkább azon gondolkodj el, miért érzed, hogy szükség van ilyen kampányra!

+1 Légy (nagyon) vicces!

Elismerem, erre részben születni kell - éppen ezért lett ez a +1 pont. De az sem gond, ha nem te vagy a következő Louis C.K., hiszen tájékozottsággal és eredeti gondolkodással sok mindent lehet pótolni. Ráadásul minden nőnek kell egy laza Superman, aki visszarántja az idegösszeomlás széléről - ahová egy szimpla hétköznap vagy egy gonoszkodó munkatárs kergette.

Nyitókép: iStockphoto