Üres pénztárca és összetört szív

Élősködők... És most nem a szúnyogokra vagy a kullancsokra gondolok, hanem azokra a férfiakra, akik kihasználják a nőket anyagilag, és adott esetben belőlük élnek. Bármily hihetetlen is, sajnos vannak ilyenek.

Az utóbbi időben több barátnőm is belefutott ilyen alakokba, és nekem is volt "szerencsém" egyhez. Ezek a férfiak pénzt kérnek kölcsön, vagy csak a nőnél laknak anélkül, hogy bármit beleadnának a rezsibe vagy a kajába. Gyanítom, ilyenkor minden nőnek megszólal a józan esze, de valami mégis erősebb, és elhessegetjük a vészjósló érzéseket. Ezek a nők értelmesek, intelligensek, mégis mi az oka annak, hogy így meg tudják vezetni őket az ilyen férfiak? Beleértve engem is...

Arra jöttem rá, hogy aki régóta van egyedül, egyszerűen annyira ki van éhezve a szeretetre, figyelemre, hogy képes elnyomni minden logikát és ésszerűséget magában, csak, hogy végre megkaphassa a kívánt törődést.

Képesek vagyunk a végsőkig reménykedni, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Hogy majd összeszedi magát, és minden rendbe jön. És ugye az is bennünk van, hogy a szerelemben nem számítanak az anyagiak! Elvégre, ha valakit szeretünk, akkor természetes, hogy szorult helyzetében támogatjuk, ahogy tőlünk telik.

Aztán persze rájövünk, hogy színház volt az egész, a pénz odavan, előbb-utóbb a pasi is lelép - vagy mi rakjuk ki, mert folytatná a kihasználást, és a várt figyelmet, szeretetet sem kaptuk meg. Soha az életben nem gondoltam volna, hogy én is kerülhetek ilyen helyzetbe. És a probléma az, hogy nem is voltam rá felkészülve. Tőlem soha senki nem kért kölcsön pénzt - pláne nem egy pasi. És bár először hevesen tiltakoztam ellene, mégis addig nyomta a szöveget, amíg beadtam a derekam.

Biztosítékul egy arany nyakláncot kértem, amit azóta már beadtam a zálogházba. Az érte kapott pénz töredéke annak, amit kölcsönadtam. És ami az egészben a leglehangolóbb, hogy közben megy a képmutatás: luxusapartman tetőterasszal, bulizás és füvezés. És közben a lakbért is alig tudja kifizetni... Munkát nem keres, mert önmaga ura akar lenni: ő nem dolgozik másnak. Csak, hogy ez valóban sikerülhessen, ahhoz más hozzáállás szükséges.

Szóval, lányok, csak óvatosan! Hallgassatok a józan eszetekre vagy legalább a barátaitokra, mielőtt bármi butaságot csinálnátok!

