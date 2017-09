Ne a testeddel hódíts, bébi!

Nehéz megfogalmazni, hogy mitől lesz nő a nő. De ami biztos, hogy tartás nélkül nem fog menni.

Annyira elkeserítő azzal szembesülni, hogy sokaknak a nőiség még mindig szinte csak a külsőségekkel egyenlő. Én képes vagyok ezen minden alkalommal újra és újra felhúzni magamat. Mert egyszer majd tényleg azokról a tücsökagyú picsákról fogják mintázni a "nagybetűs nő" ideáját, akikkel még véletlenül sem szeretnék egy halmazba kerülni. De komolyan, inkább akkor leszek pasi. Vagy háziállat.

Nem mintha én magam lennék Szűz Mária. Egyáltalán nem vagyok tökéletes, hiszen követek el olykor hibákat: idegből, érzelemből, meggondolatlanságból. De legalább én tisztában vagyok a gyengeségeimmel - és igyekszem változtatni rajtuk. Tudom, hogy mit akarok, vannak elvárásaim önmagammal szemben, és teszek értük. Szerintem ez így rendben is van, hiszen a nő nem a tökéletesség szinonimája. Ezt nem is célszerű elvárni valakitől.

Ami nélkül azonban nem létezik nő, az a tartás. Ez egy olyan tulajdonság, ami megkülönbözteti a komolyt a komolytalantól, a hitelest a hiteltelentől és a felnőttet a kislánytól.

Emiatt fognak tisztelni a férfiak. Ezért fogják felsegíteni a kabátodat, megkérdezni a véleményed dolgokról, és úgy egyáltalán, tudomást venni a belső értékeidről, a személyedről. Mert ugye azzal remélem, mindenki tisztában van, hogy attól még, mert valaki meg akar dugni, még egyáltalán nem biztos, hogy számítasz neki.

És a környezetemet nézve időnként azt látom, hogy sokan a könnyebbik utat járva próbálják kiharcolni a pasik figyelmét. Személyes tartás és következetesség nélkül tolják bele a nagyvilágba a seggüket vagy a melleiket, aztán meg csodálkoznak, hogy senki nem foglalkozik a lelkükkel. Hiszen minden pasi szemét, és csak a testüket akarja... Pedig ez egyáltalán nem így van.

Lehet azzal jönni, hogy a férfi egy barbár teremtmény, aki nem képes különbséget tenni a szajha és a nő között, de ez nem igaz. A pasik - többségében - nagyon is tudják, hogy kinél mit engedhetnek meg maguknak, ugyanis te magad alakítod ki a játékszabályokat a viselkedéseddel. Ezért, ha te csak az idomaiddal akarod a pasit megfogni, akkor ne lepődj meg, hogy őt is csak az fogja érdekelni, hogy ezeket megfogja! Ez logikus, nem? Hiszen ennyire taksáltad saját magad. Ennyit érsz önmagad szemében (is).

Szóval, szerintem az a lényeg, hogy - mint minden téren az életben - fektess le magad előtt is szabályokat. Ne elégedj meg a látszattal, és legyél már egy kicsit igényesebb magadra! Fogadd el, hogy nem elég szépnek lenni, és fogd fel, hogy - habár ezt most még nem érzed, de - a külcsín előbb-utóbb el fog múlni.

És gondolj arra, hogy akkor sem kéne egyedül megrohadni, ha már nem leszel olyan ruganyos és gömbölyű. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha nem pörögsz állandóan a kirakatban, ha nem akarod kényszeresen mindenki figyelmét magadra irányítani. Hanem időnként visszavonulsz a lelked mélyére, hogy azokat a tulajdonságaidat is fejleszd, amelyektől egyszer nő leszel, és nem maradsz örökké egy női testbe zárt kislány.

