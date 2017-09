Konzervet eszik a gyereked? Na, te is szaranya vagy!

Én mindig is azt gondoltam, hogy márpedig az én gyerekem nem fog konzerv kaját enni. Kaptam is egy bébiételes receptkönyvet egy barátnőmtől.

Majd hozzátette ezt a mondatot: "Mert te olyan ősanya típus vagy." Aztán persze alig telt el az első pár hét, és már váltottunk is az üveges kajcsikra. Pedig mit ne mondjak, voltak fenntartásaim... Nézzük szépen, sorjában, hogy mit nem árt ilyen helyzetben átgondolni!

Oké, de mi van benne?

Nekem az volt az első és legnagyobb kifogásom az előregyártott bébiételekkel kapcsolatban, hogy mi van, ha nem azok (vagy nem csak azok) az összetevők vannak benne, amiket a gyártó feltüntetett. Ettől függetlenül mindig elolvasom az összetevők listáját. És már van is egy olyan márka, amit azért bojkottálok, mert ledöbbentett, amit a címkén láttam.

Ezzel szemben az otthon készített bébiételekben tudom, hogy mi van - mivel én készítem el. Igen ám, de ha nem a saját kertedben szeded azt a gyümölcsöt, és nem te magad nevelted a csirkét, akkor meg honnan tudhatnád, hogy mivel permetezték, mivel etették, stb... Amikor apukám erre a szempontra felhívta a figyelmemet, akkor döntöttem el, hogy nem ragaszkodom többé foggal-körömmel az otthon gyártott babaétkekhez.

Aztán ott van az idő faktor

Én azt gondoltam eleinte, hogy hát úgyis főzök majdnem minden nap magunknak, akkor miért lenne probléma, hogy a kislányomnak is én készítsem az ennivalóját? Csak épp azt nem kalkuláltam bele, hogy van egy időszak, amikor még semmi átfedés nincs aközött, amit mi eszünk, és amit neki ennie kéne. És amikor épp hulla fáradt az ember lánya, akkor akár plusz negyed óra is megterhelő tud lenni... Ezt mondjuk, át tudom hidalni nagyobb adagok elkészítésével és lefagyasztásával. Vagyis át tudnám hidalni, ha a lányom hajlandó lenne felolvasztott dolgokat megenni. Arról nem is beszélve, hogy az ételek a tápanyag tartalma is erősen megcsappan egy fagyasztós kör után.

Mikortól adható?

Nekem van ez a heppem, hogy a védőnői hozzátáplálási ajánlást szeretem követni. Nos, azt kell, hogy mondjam, a bébiételgyártók viszont nem minden esetben vannak ezzel így... Mert ugyebár a babakaják üvegére rá van írva, hogy hány hónapos kortól adhatóak, de ezek élből nem veszik figyelembe a 6 hónapos korukig kizárólag anyatejjel táplált kisbabákat. Nekik ugyanis 2 hónapot rá kell számolni az üvegeken feltüntetettre. De nézzünk két másik példát!

Tejbe papi - 6 hónapos kortól: van benne tej, amit csak 1 éves kor után kaphatnak a babák.

Epres püré - 6 hónapos kortól: a bogyós gyümölcsök 18 hónapos kor után adhatóak a piciknek.

Szóval, ha nem otthon készíted a bébipapit, akkor mindenképpen érdemes odafigyelni az összetevőkre!

Mit szeret a baba?

Na, igen... Nálunk eleinte semmi baj nem volt azzal, hogy a kislányom megegye az általam főzött ételeket (értsd, például édesburgonya-püré vagy sima főtt krumpli almával és anyatejjel). Aztán egyszer kapott bolti bébiételt, és onnantól kezdve pár hónapig, ha fejre álltam sem ette meg, amit én kotyvasztottam. Gondolom, mert a konzerv sokkal krémesebb, és nem darabos.

Tehát ez nem egyszerű, mint ahogyan kb. semmi a gyerekneveléssel kapcsolatban. De igazából mindegy, hogy otthon varázsolsz fincsiségeket, vagy a boltban veszed meg őket, egy a lényeg: a babád megfelelően táplált és boldog kicsi legyen. Onnantól kezdve, ha látod, hogy örömmel fordul az étel felé, és nem nyűg neki a táplálkozás, rendben lesz minden, akármelyik módot is választod! :)

