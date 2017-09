Üzenet a kiscsajoknak, akik családcentrikus negyvenesekre vadásznak

Higgyétek el, hogy a segítő szándék vezérel, és jótanácsként írom, amit írok. Iszonyatosan nehéz ma a párválasztás, így megspórolok nektek néhány kört ezekkel a sorokkal. Ááá, ne is hálálkodj, nagyon szívesen.

Kezdem a legrövidebb verzióval: amire te most és azonnal vágysz (inkább követeled a sorstól), ilyen nincs!!! Majd folytatom a rossz hírrel (de a végén lesz jó hír is, olvasd végig!):

Az a pasi, aki megfelel az általad leírt követelményeknek, az vélhetőleg - röviden és tömören - foglalt. Miért? Nem azért, mert egy nálad sokkal fiatalabb, csinosabb bestia elhalászta az orrod elől. Egész egyszerűen azért, mert már műveli ezeket a dolgokat, mert ezekben látja az értéket. Időt, energiát, pénzt öl a családjába, velük van, tiszteletre méltó módon értük dolgozik, fáradozik - nagyon sokat.

Aki értékesnek tartja a megbízhatóságot, a családot, fontosak számára a gyermekek - egyszóval olyan, amilyet te szeretnél magadnak -, azért tartja ezeket a dolgokat fontosnak, mert megélte ezeknek az értékét, érzi ezek súlyát. Ezzel töltötte az elmúlt éveit, évtizedeit.

Te valahogy úgy képzeled el, hogy a pasi egy menő belvárosi borbárban ülve mereng a család fontosságáról, a sok meló után, megfáradtan? Persze közben csak arra vár, hogy te belibbenj a világ legszexibb szerelésében. És amint téged meglát, eldobja a poharat, leszokik a munkamániájáról és az esti sörözésről a haverokkal, soha többé nem fogja érdekelni, hogy csipsz maradékok fúródnak az autója kárpitjába, és azonnal rohan veled az oltár elé?

Vagy úgy képzeled el, hogy találsz egy férfit, aki már bír mindezekkel a szuper tulajdonságokkal, és amikor meglát téged, hanyatt-homlok otthagy mindent, amit eddig fontosnak tartott? Amit amúgy "elvársz" tőle, csak éppen mostantól a te irányodba tegye mindezt. Mert meg vagy győződve róla, hogy boldogabbá tudod tenni (csupán azzal, hogy szép vagy, fiatal és szexi), mint az a nő, akivel mindezt éppen megéli?

Nem érzed, hogy ez egy kicsit ellentmondásos?

Aki ezeket az értékeket vallja, az nem dől be egy ilyen tündibündinek! Egészen biztosan fiatalabb, csinosabb vagy, mint a felesége. Na jó, ez nem igaz, mert ezzel a mondattal lealacsonyítok minden anyát/feleséget, aki kurva jól néz ki. Szóval csak valószínű, hogy csinosabb vagy a feleségénél. Sőt, lehet, hogy első ránézésre a szexuális fantáziáját is jobban be tudod indítani. Már csak azért is, mert téged még nem látott hányni, szülni, és nem mosott ki a szarból (szó szerint) egy fincsi ételmérgezés után, mert mindenhonnan folyt belőled minden... folytassam?

Kiépített egzisztenciája van, csak éppen tudod, ez rengeteg idő, mérhetetlen energia, amit a felesége asszisztált végig az elmúlt évek során. Tudod, aki ezen az úton jár, amellett áll egy nő, aki miatt megéri mindezt végigcsinálni borbárban ücsörgés helyett. Akivel együtt eljutottak oda, hogy fontosabbnak tartsák ezeket a "családcentrikus dolgokat", mint a friss, üde és gyönyörű, fiatal lányok csillogó szemeit. Fárasztó, nehéz, kutya kemény út ez. És csak biztatni tudlak, hogy erre menj!

De ne úgy indulj, hogy elhalászol valakit, aki már ezen az úton jár!

Ígértem egy jó hírt is: ez nem úgy van - szerencsére -, hogy van a Földön meghatározott számú ilyen férfi, és azokért folyik a harc. Amit te keresel, az egy eredmény, amit nem lehet konyhakészen bezsebelni. És mi ebben a jó hír? Az, hogy tökéletesen megvan az esélyed erre! Csak szépen tessék az elején elkezdeni lehúzni azt a sok-sok évet (mi a tizenkettediknél tartunk)!

Ha most azt mondod, hogy de te nem találsz olyat, akivel elkezdd, a válaszom a következő, így, ennyi év után: aki most mellettem van, az nagyon sok szempontból nem az, akivel én elkezdtem. Ezt vedd jó értelemben is, meg rossz értelemben is. De ha valóban annyira fontosnak tartod ezeket az értékeket, akkor kemény közös munkával meglesz a közös siker. Az egymás irányába tanúsított energia, idő, figyelem, közös beszélgetések, századik meg századik újrakezdések eredményeként.

Lesznek nehéz, hazug és reménytelen helyzetek, időszakok. És olyan is lesz, hogy totálisan értelmetlennek látod az egészet, és már sokadszorra elfogynak az érvek, a józan ész és már a könnyeid is... De te akkor dönts úgy, hogy neked ez mindennek ellenére fontos, TE családcentrikus vagy, TE kitartasz, és TE adsz még egy esélyt. Hogy miért is? Súgok: nem fogsz értelmes választ találni! De akkor is megéri.

