Újra akarod kezdeni az exeddel? Háááát...

Ne kezdd újra semmiképp! Semmi értelme. Ami egyszer nem ment, az másodszor sem fog. Ugyanazokba a problémákba fogtok beleszaladni, újra és újra. Ugyanazért lesz vége, ismét. Egy szó, mint száz: felmelegítve csak a töltött káposzta jó.

Legalábbis ezt halljuk lépten-nyomon a családunktól, barátainktól. És akkor is, ha egy extől kérünk tanácsot egy másik ex kapcsán - elég abszurd szitu, de ez is előfordul. Valóban, ha egy kapcsolat egyszer zátonyra futott, akkor jó eséllyel egy második nekifutásnak sem lesz túl fényes jövője. Minden ezt igazolja. A tapasztalat, a józan ész, az idősek tanításai, a párkapcsolati pszichológusok, a life coach-ok, a szépirodalom, a filmek.

Feltehetőleg, amikor megjönnek a földönkívüliek, akkor a tiszta energia és az élet értelme mellett a harmadik fontos tudás, amit megosztanak velünk az lesz, hogy: ne_kezdd_újra_az_exeddel!

Mert nem megy, és kész, értelmetlen. De biztos, hogy ez a helyes megközelítés ehhez a nem kevés keserűséggel és fájdalommal járó "örök igazság"-hoz? Nem lehet, hogy ehhez is egy kicsit lazábban és engedékenyebben kellene viszonyulnunk?

Ha újra összejössz azzal, akivel egyszer nem sikerült, több mint valószínű, hogy nem fog menni. Ezt harminc felett mindenki tudja. De ez kit érdekel? Nem lehet, hogy ha csak egyetlen órát, egy hetet, egy éjszakát, egy mozit el tudtok egymással tölteni úgy, hogy igazán jól érzitek magatokat, akkor már megérte?

Vagy félsz az újabb csalódástól, az újabb fájdalomtól?

Félsz attól, hogy újra, akár több hónapra kikészülsz? Ez benne van a pakliban. De ez az élet. Lehet, hogy el kell fogadnunk ezt is, mint minden mást, olyannak, amilyen. De ha mindkét fél úgy érzi, hogy érdemes újra együtt lennetek, akkor hajrá!

Akkor semmilyen külső szemlélőnek nem számít a véleménye. Ha pedig újra szakítás lesz a vége, akkor ez van, oka volt annak, hogy egymásra találtatok megint. Illetve ki tudja, lehet, hogy a harmadik nekifutás vezet el a sikerhez, bármit is jelentsen ez.

Lehet, hogy önmagában az a siker, hogy legalább ideig-óráig sikerült félretenni a problémákat, amik miatt kudarcot vallottatok, és jó volt együtt.

