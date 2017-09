A békülős szex néha csodát tesz!

A düh az egyik legintenzívebb - bizonyos keretek között egészségesnek is nevezhető - érzelem. Biztosan ismered a mondást, hogy "Soha ne feküdj le haraggal a szívedben!" Ez a boldog párkapcsolat titka - de a felek a vitát gyakran még a hálószobában is folytatják.

Nekem sem mindig sikerül higgadtan kezelni a konfliktushelyzeteket. Gyerekkoromban arra tanítottak, hogy nem szabad dühösnek lenni, mert az csúnya dolog. De ez hazugság! A harag hozzátartozik az élethez - különösen a párkapcsolathoz. Bármilyen is legyen a férfi és nő viszonya, a hangos civódások elkerülhetetlenek. Nem is az a probléma, hogy olykor-olykor vitatkozunk és kiabálunk egymással, hanem az, hogy fogalmunk sincs, mit csináljunk utána.

Legtöbbször a párok magukban tartják a mérgüket, reménykedve abban, hogy idővel majd elmúlik. Szerintem ez a lehető legrosszabb megoldás. Én mindig kiadom magamból a feszültséget, nem duzzasztom még nagyobbra, hogy aztán akkorát szóljon, mint egy ágyú.A harag elfojtása olyan, mint árral szemben úszni a folyón: hosszú távon borzasztóan fárasztó, és nem vezet eredményhez.Ezt most nem is taglalnám részletesen, mert legyen bármi is a kiváltó ok, a legtöbb ember egy valamit szeretne, ha felmegy benne a pumpa: minél előbb kiengedni a gőzt. És ami ilyenkor segíthet, az a szex. A jó szex. Mert nyugtatóan hat, elűzi az aggodalmat és felszabadít - fizikailag, emocionálisan, spirituálisan és mentálisan.

Sokszor elfelejtjük, hogy milyen isteni érzés üvölteni egyet. Szex közben kiélheted ezt a vágyadat: sikíthatsz, kiabálhatsz és trágárkodhatsz is, ha úgy tartja kedved. Vagy előcsalogathatod a békülő-szelídülő énedet, aki az azonnali megnyugvást keresi a párja karjaiban. Néha egyetlen ölelés többet ér minden szónál, és a simogatások olyat is el tudnak mondani, amit nem lehet szavakkal kifejezni. Az ágyban elsimulnak a hullámok, és a lehető legközelebb kerültök egymáshoz.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szexszel kéne levezetni a stresszt, és nem is állítom, hogy megoldást nyújthat minden szituációban. A szeretkezés nem oldja meg a dühöt kiváltó problémát, de lehetővé teszi, hogy oly módon fejezd ki magad, amit másként esetleg nem tudnál.

Ugyanakkor, ha más formában már nem közeledsz a másikhoz, és a szexet használod a feszültségek levezetésére, akkor érdemes elgondolkodnod: vajon jó irányban halad-e a kapcsolat? És rendben vagy-e lelkileg?

Nyitókép: iStockphoto