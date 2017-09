Ha Laura ébredezik: MENEKÜLJ!

Tényleg nem értem ezt az áhítatot a reggel körül: "Mert ez a nap legfrissebb időszaka, amikor ébredezik a természet. Amikor felkel a Nap, és aranyló sugarával felmelegíti a várost. Ilyenkor csend van, és nyugodtan átgondolhatod a napi teendőket egy finom reggeli mellett."

Hát nem tudom. A melegséget én kizárólag a takaró alatt érzem. Amint kidugom alóla lábujjam, rádermed egy gleccser, akkor is, ha nyár van. Tehát a kikászálódás pillanatában már utálom az egészet. Eleve nem lehet szeretni, hiszen ahogy a halál az élet végét jelenti, úgy a reggel az alvásét.

Hogy lehet erre pozitívan gondolni?

És minden perccel egyre csak romlik a helyzet...

Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor a frissesség rám annyira jellemző, mint egy konzerv kukoricára. És hát a konzervektől nem szokás azt elvárni, hogy gondoljanak bármire is. Ilyenkor már annak is örülök, ha nem ütöm el az ajtófélfát a konyha felé menet. Mert reggel az is mindig beljebb van, mint este. Bárcsak tudnám, hogy csinálja! És lehet, hogy te két falat fahéjas zabpehely között már tervezgeted a következő órákat, de én addig nem vagyok hajlandó semmire gondolni, míg nincs a kezemben egy lábosnyi tejeskávé.

A másik, amit nem értek, az a reggeli beszélgetés. Minek? Hát most nyílt ki szemem, mégis mit tudnék mondani egy hellón kívül? Még a vér is csak csöpög az érfalaimon, lassan, mintha iszap lenne. Te meg már itt zubogsz meg zakatolsz, mint egy mozdony.

Már gyerekkoromban sem tudtam elviselni, ha valaki reggel hozzám szólt. Szegény anyám még azzal is idegesített, ha túl hangosan rágta a pirítóst. Pedig nekem is csinált minden nap. Valójában szar lehet velem ébredni. Főleg, ha nem magamtól kelek, hanem az óra ébreszt. Egy utálatos dög vagyok, ez az igazság. De talán találok egyszer egy ugyanilyen elviselhetetlen pasit, akinek ez így jó.

Meg tudom magyarázni...

A jókedvért és a boldogságérzetért bizonyos hormonok felelősek, mint pl. a szerotonin vagy a dopamin. Ezek pedig alvás közben is termelődnek, de bennem tuti nem. Ezért várni kell, míg reggel legyártja a rendszer. Nekem este van reggel. Olyankor nagyon vidám vagyok és beszélgetős, tele ötletekkel és kreativitással. Este szívesen főzök, mosok, takarítok, életet mentek meg világokat váltok meg. Mert addigra már nekem is vannak hormonjaim.

De közben valahogy úgy irigykedem azokra, akiknek ez reggel is megy. Ha lenne ilyen "reggel tanfolyam", ahol megtanítják a tökéletes ébredés fortélyait, én beiratkoznék. De persze csak, ha nem kell korán menni. Szóval minden tiszteletem a reggel bajnokaié, de hiába is győzködtök, higgyétek el: szebben ébred a világ, ha Laura később kel, mint a többiek.

