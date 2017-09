Amikor az ex beárnyékolja a jelent

A kapcsolataink a saját életünket tükrözik. El kell fogadnod, hogy a párodnak volt múltja. Ahogy neked is.

És ahogy neked idő kellett ahhoz, hogy túljuss érzelmileg egy szakításon, váláson, úgy neki is idő kell hozzá. Mondjuk, a férfiaknak kissé több idő kell egy ilyen fájdalmas szituáció feldolgozásához. Nyilván megvan az az időintervallum, ami egészségesnek tekinthető. Ám, ha még hónapokkal a szakítás után is folyton szóba kerül a volt kedves neve... Netán téged szórakoztat a közös nyaralásuk alatt történt sztorikkal, azt javaslom, gondolkodj el a kapcsolatotokon!

Kétféle variáció van ezzel kapcsolatban: vagy képtelen túllépni rajta, vagy képtelen őt elengedni. Nagyon nem mindegy!!! Van különbség.

Aki nem képes túllépni, az szimplán szerelmes volt, és csak idő kell ahhoz, hogy a lelke meggyógyuljon, az érzések szépen kihunyjanak.

Aki képtelen elengedni, az nem tudja elfogadni, hogy a kapcsolatnak vége, és minden erejével azon van, hogy fenntartsa a már rég halott viszonyt.

Utóbbi esetben jelzés lehet, ha folyton hozzá hasonlítgat. Ha így van, soha ne a nőre haragudj! Ő már a múlt. Lehet, hogy éppen egy új kapcsolatot építget, és eszébe sem jut a pasid. Míg szíved lovagja még mindig rágja azt a csontot, amit már rég félretolhatott volna az élete tányérjáról.

Attól, hogy egy pasi új kapcsolatba kezdett veled, még korántsem biztos, hogy nyugodtan hátradőlhetsz. Teheti ezt gyors vigaszként, vagy magának bizonyítva, hogy bár lapátra tették, mégis tökös gyerek, akad neki nő szép számmal. Vezetheti bosszúvágy, bizonyítási kényszer, esetleg vigaszra vágyik, de azt hiszem, ilyen esetben az önigazolás játssza a fő szerepet... Érezni fogod, ha ez csupán így van. Figyelj a benned megszólaló vészcsengőre!

Nem tudhatod, hogy amit előadott a szakításukról, az a valóságban mennyire állja meg a helyét. Mert bár azt állítja, hogy kulturált, felnőtt emberek módjára váltak el egymástól, lehet, hogy valójában ez nem igaz. Utalásokból, elejtett félszavakból érezheted, hogy ez a dolog még nincs lezárva a pasi lelkében.

De pusztán azért, mert tartják a kapcsolatot, és néha beszélnek egymással, még ne kezdj el rettegni! Ha közös gyerekük is van, akkor nyilván kivitelezhetetlen, hogy sose szóljanak egymáshoz. Ám, ha minden apró-cseprő dolog miatt az exhez fut, vagy egész nap a telefonon lóg, mert a volt kedvest hívogatja, akkor joggal gyanakodhatsz.

Boncolgathatjuk ezt a dolgot sokáig, körbejárhatjuk ezerszer. Ám jusson eszedbe: neked is törték már össze a szíved. Neked is idő kellett, hogy fel tudd dolgozni. És ne légy álszent: olykor eszedbe jut az exszel kapcsolatban jó és rossz is. Mondom: jó is, igaz? De ettől még szereted azt, aki melletted van.

A múltunk darabjai építőkockák, amelyekből a jellemünk, személyiségünk formálódik napról napra, percről percre. Szükség van rájuk, a tapasztalatainkra, hiszen ezáltal formálódtunk azokká, akik lettünk. Néhány ilyen tégla jó tanító, hiszen az elkövetett hibáidat magaddal hurcolva talán emlékeztetnek rá, hogy ne tegyél újra rossz lépéseket. Ahogy a pozitív dolgokat is magaddal viheted, hiszen azokkal ismét élhetsz, és ezáltal jót adhatsz a másiknak.

Járj nyitott szemmel egy új kapcsolatban! Ez a legtöbb, amit megtehetsz magadért, hogy ne kelljen a másodhegedűs szerepében járnod az ex árnyékában.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Miért irtózunk az exektől?

Nyitókép: iStockphoto