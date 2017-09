10 mondat, amit SOHA ne higgy el egy férfinak!

Azt mondják, hogy még a legokosabb nő is képes hinni a férfiak meséiben. Nos, ebben én egészen biztos vagyok, pont ugyanannyira, mint ahogyan az itt felsorolt néhány mondat valótlanságában is. Hölgyeim, jó szórakozást hozzá! Ma már én is jót nevetek rajtuk...

1. Ha elhagysz, akkor összetöröd a szívem!

Ó, drágám, igazán? És mikor az álló kis himbilimbidről küldözgettél fényképeket más lányoknak, akkor miért nem gondoltál erre? Mindjárt megszakad érted a szívem, te kis szerencsétlen, ártatlan jószág. Jaj, hát az ott egy könnycsepp? Csak nem pityeregsz? Tündérkém... Jusson már eszedbe az a bazi nagy fütykös ott a lábad között, és légy most is annyira büszke rá! Seperc alatt megvigasztal, meglásd!

2. Téged a világon mindennél jobban szerettelek.

Ez az egyik kedvencem. Nagy szavak egy kis embertől. Ezt egy veszekedés közepén vágták az arcomhoz. Épp mikor már vesztésre állt az úriember, és nem tudott mivel lelki terrort gyakorolni rám. De azt nem vette észre, hogy ez már önmagában egy dupla tagadás. Akit a világon mindennél jobban szeretsz, azt egy vita kedvéért nem helyezed múlt időbe. Menj kiscsikó, ezt még gyakorolni kell! Ez most nem jött össze...

3. Többre tartalak annál, hogy megdugjalak.

Muhahahaha... Nem, dehogy drágám, csak épp nem tudsz, és nem is fogsz. És ezt te is nagyon jól tudod. De legalább te elhitted magadnak. Talán kezdésnek ez is elég.

4. Az a lány olyan egyszerű, mint a faék, hidd el, ha akartam volna, már rég megdugtam volna!

Áh, értem, szóval kikosarazott a csaj. Éppen ezért most nálam próbálkozol, hátha mára még neked is csurran-cseppen valami. Na, séta haza!

5. Nincs benned semmi különleges, se nagy melled nincs, se edzeni nem jársz, az arcod is olyan átlagos.

Hát igen... Értem a csalódottságodat. Szar lehet, mikor kosarat ad egy ilyen átlagon aluli csaj. Pedig te olyan szépen ki vagy gyúrva, meg minden...

6. Onnan tudom, hogy te vagy az igazi, hogy már nem érdekelnek rajtad kívül más lányok.

Ez igen apukám! Közel a harminchoz ez már aztán igazi teljesítmény egy kapcsolatban. Az előző csajaidnak vajon mit mondtál? Hogy érdekelnek más lányok, szóval NEM te vagy az igazi, VISZLÁT? Anyám borogass...

7. De én téged IS szeretlek, mert igenis lehet két nőt egyszerre és ugyanúgy szeretni!

Hát már hogy a viharba ne lehetne?! Olyan a béka segge alatt tanyázó alacsony érzelmi intelligenciával rendelkező vadbarmoknak, mint te, akiknek egy merevedés gyakorlatilag egyenlő a szerelemmel, azoknak ez teljesen magától értetődő jelenség.

8. Sosem bántanálak...

Hölgyeim, ugye nem kell hozzá különösebb komment?!

9. Megváltozom!

Drágám! Nem vagy te varázsló, hidd el nekem! Az csak egy fürdőköpeny rajtad...

10. Egyáltalán nem vagyok egy féltékeny típus, nálam fontos a bizalom.

Csillagom, ha lenne bármilyen halvány fogalmad a bizalomról, akkor tudnád, hogy közöd sincs hozzá. Az, hogy fél évre visszamenőleg az összes üzenetet elolvastad a Messengeremben, és a naplómat is átnyálaztad, minden, csak éppen nem olyan cselekedet, ami bizalomra vall. Vagy úgy érted, bíztál benne, hogy nem találsz semmit az üzeneteim között? Te kis butus, de hiszen az nem ugyanaz...

