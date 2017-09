A szerelem csak az evolúció vicce!

A szerelmet nem tudod befolyásolni. Azt sem, hogy kibe zúgsz bele, és azt sem, hogy ki fog beléd zúgni.

Ennek ellenére szinte mindannyian úgy vagyunk vele, hogy kicsit bedilizünk, ha megtetszik nekünk valaki. Próbálunk pozitív benyomást kelteni. Rájátszunk, vagy éppen visszaveszünk magunkból. Érdekesebbnek, szebbnek, szelídebbnek vagy rámenősebbnek próbálunk tűnni annál, mint amilyenek vagyunk. Aztán zavarunkban mégis sokszor csak hülyeségeket beszélünk össze-vissza, amikor előttünk áll az a bizonyos ember. Órákig fogalmazzuk a "tökéletes" üzenetet, aztán mégis tök hülyének érezzük magunkat, ha elküldtük.

Megnyugtatna, ha tudnád, hogy akármilyen idiótán is viselkedsz, az nem befolyásol semmit egyik irányba se? Akkor nézzük a tényeket!

Az evolúció úgy programozott minket, hogy rá kell kattannunk valakire ahhoz, hogy meg akarjuk hódítani, és beteljesítsük azt, amire kódolva vagyunk: azaz szaporodjunk és sokasodjunk. Szükség van vonzalomra (kémiára), amit a természet elrendez: akinek ellentétes az immunrendszere a miénkkel, és életerős utódokat tudnánk reprodukálni, annak bejön az illata, rákattanunk, belezúgunk. Tök mindegy, hogy milyen ember, egyedinek és megismételhetetlennek fog tűnni szerelmünk tárgya. Ha szeretkezünk egymással, az is kötődést hoz létre, mert ha gyerekünk születik, ő egyedül még hosszú évekig életképtelen, ezért túlélési és biztonsági szempontból ketten kellünk, hogy felneveljük.

Szóval az egész szerelem csak az evolúció vicce.

A világ legunalmasabb, legátlagosabb embere is különlegessé válik annak a szemében, aki beleszeret. Gondolj csak arra, hányszor viselkedtél tökhülyén szerelmi mámorban! Például hagytad, hogy ne úgy bánjanak veled, ahogy azt valójában megérdemled. A hapsi, aki elszivárgott, hazudott vagy éppen palira vett. A sabloncsávó. Tök mindegy volt, mit csinál. Nem kellett, hogy jó benyomást tegyen, hiszen bele voltál zúgva, és a rózsaszín köd elvette a józan eszedet. Később meg szörnyülködtél, hogy:

"Te jó ég, mit láttam én ebben?"

Ha valaki beléd szeret, akkor az ellen ő sem tehet semmit. Te leszel a világ leggyönyörűbbje a kócos hajaddal, amint melegítőben kuporogsz a tévé előtt a kanapén. Csodálatosan izgalmasnak és különlegesnek fogsz tűnni a másik szemében akkor is, ha a szombat estédet a laptop előtt töltöd a macskáddal. De ez szigorúan csak a kezdeti, lángoló szerelmes szakaszra érvényes - hiszen egy kapcsolathoz, amiről fokozatosan hullik le a rózsaszín köd, már jóval több kell.

De addig is, amíg éppen az ismerkedés szakaszában vagytok, ne stresszelj rá! Nincs szükség taktikázásra, trükközésre, semmire. Nyugodtan mutatkozz előtte kócosan, melegítőben, ha éppen úgy jön ki a lépés! Beszélj hülyeségeket, ne zavarjon, ha véletlenül leeszed magad randi közben, vagy ha bármivel is leégeted magad! A lényeg, hogy legyél önmagad, mert az érzelmei amúgy sem befolyásolhatók, és így legalább azt az embert fogja megszeretni, aki tényleg te vagy. "Brit kutatók" szerint, ha egy belezúgás (crush) négy hónapnál tovább tart, akkor az már amúgy is szerelem.

Nyitókép: iStockphoto