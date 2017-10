Hogyan legyél házisárkány? - Kezdő tanfolyam

Az elsárkányosodást hosszú évek kemény munkája előzi meg. Nem könnyű ugyanis 0-24-ben gyűlölködni.

Bosszant, ha már 1 perc, 43 másodperce késik a busz? A tegnapi akciós uborka pont ma lett 10 Ft-tal drágább? Gratulálok, jó úton haladsz az elsárkányosodás felé! Ahhoz azonban, hogy ezt művészi szintre emeld, érdemes betartanod az alábbi hat pontot.

1. Zsörtölődj mindenen!

Ez a legfontosabb, enélkül csak kezdő hisztis kislány maradsz. A rossz időjárás jó kiindulópont lehet, de egy a témában haladó ismerősömtől már olyat is hallottam, hogy "Francba, minek süt a Nap?!" Mivel a villamos jó eséllyel nem fut be pontosan, munkaidőben érdemes negyed órán át taglalni a munkatársakkal azt a két perces késést.

2. Keserítsd meg mások életét!

Mivel mindent jobban tudsz még Buddhánál vagy Jézusnál is, kötelességed ellentmondást nem tűrve terjesztened az igét. A legjobb, ha mindjárt a pároddal kezded (ne így mosogass, ne felejts el indexelni, stb.), ha esetleg pedig már gyerek is van, teljes lehet a családi idill. Edzésképp érdemes minden nap egy órát ordibálni a lurkókkal, majd reménykedj, hogy évekkel később nem rajtad hajtja be a pszichológustól kapott számlát!

3. Nincs probléma? Kreálj egyet!

Olyan nincs, hogy minden renden van, mivel az élet fájdalom és szenvedés. De nyugodj meg: mindig lesz egy otthagyott, magányos zokni a lakásban, ami miatt bosszankodhatsz. És mivel a kollégáid, barátaid, családod nem fog mindig úgy táncolni, ahogy fütyülsz, szinte kötelező kiakadnod, hisz téged senki nem vesz komolyan.

4. Féltékenykedj!

Végtére is a férfi csak egy mocskos ösztönlény, jobb, ha potenciális ellenséget látsz mindenkiben, akinek van két melle. A kezdeti duzzogást (mi bajod van?- semmi!) váltsd fel hangos nem tetszéseddel, úgy mint :

"Miért néztél rá az ügyintéző kisasszonyra, amikor beszélt hozzád?!"

"Tudom, hogy csajozni voltál, láttam, hogy a volt osztálytársad bejelölt Facebookon!"

5. Ne lépj ki a komfortzónádból!

Az élet elhalmoz lehetőségekkel, de mivel az élet egy szemét alak, ezért csak a komfortzónádon kívül kínálja fel azokat. Ugye te sem gondoltad komolyan, hogy fél órával többet fogsz utazni az új munkahelyedre csak azért, mert ott kétszer annyi fizetést kapsz? Az este nyolc utáni koncert pedig már szóba sem jöhet, hiszen akkor ki mosogat el?! Ráadásul így lemaradnál a Szulejmán legújabb részéről is.

6. Ne örülj semminek!

Mivel az életed csupa áldozathozatal és szenvedés, ne is gondolj bele, mennyi mindent kaptál csak úgy, ajándékba! Végülis nem számít, hogy a szomszéd utcában megfagyott az a nevenincs hajléktalan bácsi, ha még nincs kimosva a szennyes. Alap, hogy van családod, egészséged, pénzed, viszont nincs hiteled és három műszakod.

Rossz napja bárkinek lehet, egy szakítást túlélni pedig nem két nap, de a hétköznapi emberek többé-kevésbé a legtöbb trauma után talpra állnak. Igazi sárkánnyá válni azonban azt jeleni, hogy akkor is minden rossz, mikor egyébként minden jó is lehetne. Ez egy hosszú folyamat, ám kitartó panaszkodással, állandó okoskodással és mártírkodással biztos lehetsz benne, hogy hamarosan szárnyakat növeszthetsz.

