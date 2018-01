Dehogy érdemelsz te normális kapcsolatot!

Elhagytad a pasid, mert jobbat érdemelsz? Lelécelsz az első problémánál, aztán várod, hogy majd magától rád talál a tökéletes partner? Irigykedsz a barátaidra, hogy milyen jó a kapcsolatuk? Nem érted, miért nem jött még el a Nagy Ő, amikor pedig annnnnnyira megérdemled?

Figyelmeztetés! Akinek nem inge, ne vegye magára...

Igazából egyáltalán nem biztos, hogy az elvárásaiddal van a baj. Azok legyenek is csak magasak, nehogy már pont te legyél megalkuvó! Lehet, hogy inkább csak önző vagy. Azt hiszed, csak a te igényeid számítanak, és még soha egy pillanatig sem fordult meg a fejedben, hogy te ugyan mit is tudnál beleadni egy kapcsolatba.

Sőt, nemcsak simán önző vagy, hanem még lusta is. Mert azt hiszed, készen kaphatsz valamit, amiért mások megdolgoznak. Irigykedve nézed őket, és azt hiszed, hogy így vették le a kapcsolatukat, az egész életüket, vákuumcsomagolva egy polcról. Ami persze neked is járna. Pedig dehogy! Egy normális kapcsolat nem "jár". Azért meg kell dolgozni.

Királylány, nézz már fel a mesekönyvből, és vedd észre, hogy a való világban a normális emberek tesznek is valamit azért, amit szeretnének! Áldozatot hoznak, igyekeznek, alkalmazkodnak, esetleg elnézőek és türelmesek. Persze van, akivel kivételeznek a suliban, vagy a szülei betolják egy menő munkahelyre, de a párkapcsolatodat az égvilágon senki nem fogja helyetted felépíteni.

Gondolkoztál már azon, hogy lehet, hogy már a párkeresés is azért nem megy, mert elvárod, hogy a lábaid elé omoljon a világ, te pedig csak lekaphasd a legtökéletesebb gyémántot a randipalettáról? De könnyen lehet, hogy mégsem vagy olyan csodálatos teremtés, hogy a gyémántok sorban kipattogjanak neked a hegy mélyéből, ha te nem vagy hajlandó lemenni kibányászni őket.

Ha a randizós időszakon azért nem vagy képes túljutni, mert folyton csak kritizálni tudsz mindenkit, lehet, hogy túl önző vagy egy kapcsolathoz. Neked nem társ kell, csak szükséged van valakire, aki bálványoz. Egy tükörre, aki naponta elmondja, hogy te vagy a legszebb. Az viszont cseppet sem érdekel, neki mire van szüksége, és hogy te mit nyújthatnál. És jaj szegény fejének, ha valamit nem úgy csinál, ahogy te azt megálmodtad. Nem léphet oda hozzád béna dumával, nem mondhat egyetlen rossz poént sem, nem vihet rossz helyre vacsizni, és nem lehetnek idegesítő szokásai. Egy sem! Ha viszont valami mégis félresikerül, az csakis a másik hibája lehet, és rögtön elkönyveled, hogy természetesen te ennél sokkal jobbat érdemelsz.

Boldogság matek James D. Murray, matematikus és John M. Gottman, párkapcsolati kutató egy a katasztrófaelméletekben használt matematikai modellt alkalmazott a házasságok sikerességének mutatójaként. Szerintük akkor működik egy kapcsolat, ha a párok egy negatív kommunikációs elem után legalább ötször annyi pozitív reakciót adnak egymásnak. Kapcsolatgyilkos elemeket is kiemeltek: a másik hibáztatását és a becsmérlő megjegyzéseket tartják a legsúlyosabb konfliktusforrásnak.

Tehát a tudósok is úgy gondolják, hogy nagy gáz van, ha folyton mindenkihez kritikusan állsz, mindig mást hibáztatsz, és nem veszed a fáradságot, hogy pozitív jelzéseket is mutass az elvárásaid helyett. Nem csak, hogy nehezen fogsz találni egy megfelelő mazochistát, a kapcsolatotok akkor is kudarcra van ítélve, ha véletlenül össze is jön valami.

Ha nem kezdesz el egy kicsit önmagad helyett másokra is figyelni, sosem fog működni. Egy normális kapcsolatot senki nem érdemel meg alanyi jogon. Nem készen kapjuk, hanem a másik féllel közösen építjük fel.

Nyitókép: Shutterstock