Kézikönyv nőknek, akik MÉG nem akarnak szülni

28 éves vagyok, férjezett, és nem tervezem, hogy gyermeket vállalok. Legalábbis még egy jó darabig biztosan nem.

Én ezt a "még nem akarok gyereket" döntést nagyon tudatosan hoztam meg. Nem csak belesodródtam, és nem is kósza megérzésre és félinformációkra hagyatkoztam. Mert nemcsak azt a döntést komoly felelősség meghozni, hogy "egyáltalán nem akarok" gyereket, hanem azt is, hogy "majd később eldöntöm". A nem döntés is döntés - szokták mondani. És minden döntés hordoz magában kockázatot.

Ezért összeszedtem, hogy mik azok, amiket NAGYON végig kell gondolnod, mielőtt úgy döntesz, hogy nem döntesz:

És "apával" mi lesz?

Talán ez az első és legsarkalatosabb pont. Vajon a párod el tudja-e fogadni, hogy nem (biztos, hogy) akarsz gyereket? Meg tudná emészteni, ha soha nem focizhatna a fiával, vagy ne aggódhatná betegre magát a lánya miatt? Ne dőlj be annak, hogy a pasik nem akarnak gyereket! A pasik lehet, hogy nem, de a férfiak többsége igenis szeretné továbbörökíteni a génállományát.

Szerintem az fontos, hogy ha felmerül benned a kétség a gyerekvállalást illetően, akkor szedd össze magad, és ülj le a pároddal! Nem lesz könnyed beszélgetés, de joga van tudni róla. Már csak azért is, hogy te is tisztán láthass. Azt a világért sem javasolnám, hogy szülj gyereket egy másik ember kedvéért, ha te nem akarsz. De ha ő nem kérheti tőled, hogy a kedvéért legyél anya, te vajon kérheted tőle, hogy a kedvedért sose legyen apa? Erre a dilemmára nincs sablon megoldás. Nektek kell a saját, élhető megoldásaitokat megtalálni.

Tik-tak! Ez nem vicc!

Tudom, hogy a biosztanárod meg a kotnyeles nagynénid szájából nem hangzik hitelesen, pedig az a bizonyos biológiai óra rohamléptekkel számol vissza. Mondhatjuk, hogy jól kibabrált velünk a természet, amiért a nőknek születésüktől fogva adott számú petesejt jutott. Sajnos ezzel nem lehet mit kezdeni. Pont ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni az idő múlását.

Mert persze lehet szajkózni, hogy a 40 az új 30... De azért ez nettó önámítás. Azt el tudom fogadni, hogy nem nagyanyáink korában élünk, és nem kell azért öregasszonynak öltözni, mert elmúltál negyven. De akkor sem szabad túlzásokba esni, és fittyet hányni a biológiára, hogy aztán 36 évesen megrökönyödve, könnyek között ücsörögj a meddőségi klinikán azt szajkózva, hogy "De hát a Brigi is 37 évesen szült." Igen, biztos van sok ismerősöd, aki bőven 30 felett lett anya.

De azt se felejtsd el, hogy a 31 éves kolléganőd nem biztos, hogy fogorvosnál volt, amikor nem jött be dolgozni, hanem a sokadik beültetésen vett részt. Csak érthető okokból nem köti az orrodra.

És bár a média is szenzációs 40 feletti anyává válásokról számol be, de ezek mögött a kirívó esetek mögött nagyon ronda statisztikák húzódnak meg. Iszonyatosan megugrott azon hölgyek száma, akik nem tudnak természetes úton teherbe esni. Persze sok más oka is lehet a sikertelen megtermékenyülésnek, de nem elhanyagolható tényező az életkor. Az, ami ott figyel a személyidben, és nem az, amennyinek érzed magad. Jó lenne, ha nem akkor döbbennél rá erre, amikor már késő!

Szóval akkor, csak akkor dönts a "majd később talán" mellett, ha vállalod annak a kockázatát, hogy lehet, hogy egyáltalán nem lesz gyereked. Ami nem baj, csak nagyon gondold végig! Hunyd le a szemed, és képzeld el magad 15-20 év múlva! Látod magad gyermek nélkül? Ne hagyd, hogy a társadalmi nyomás, a párod vagy bárki más döntsön helyetted! A döntés a tiéd kell, hogy legyen.

Magam részéről elmondhatom, hogy átgondolt, átbeszélt, tudatos döntés, hogy nincs még gyerekünk. Mi több, azt is kiveséztük, hogy ha leketyeg a biológiai óra, akkor egyértelműen szóba jön az örökbefogadás. Ha meg valamiért ez sem menne, ez esetben mi ketten leszünk a család.

