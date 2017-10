A pénz igenis boldogít. Bizonyos értelemben.

A magyar "pénz" szó - ugyan ma is vitatott - származása, de számomra inkább a hangzása miatt vicces. Állítólag szláv eredetű. A cseh peníze és a lengyel pieni±dz is hasonlít a magyar szóra. Nem tehetek róla, de én azonnal egy másik, latin eredetű szavunkra asszociáltam, ami legalább annyira boldoggá tesz, mint a pénz. A cseh és a lengyel verziót kimondva - ne nyílt utcán tegyük! - talán mindenki kitalálta...

Hadd idézzem John Banville ma is élő, ír származású írót, aki tud valamit: "Mi is a pénz végeredményben? Szinte semmi, ha az embernek elegendő van belőle".Tele van a világ bölcsebbnél bölcsebb idézetekkel, de végső soron mindenki a saját bőrén érzi, mit jelent, hogy van pénze, avagy nincs.

Szerintem alapvetően mindenkiben él a vágy, hogy megtapasztalja, milyen az, amikor nem kell a fogához vernie azt a garast, és amikor elmegy egy nagybevásárlásra, nem kell annyira odafigyelnie, mit pakol be a gurulós kocsiba. Hogy végre nem kell a holnap lejáró szavatossági időre meg a nagybetűs AKCIÓ! feliratra rákattannia. Valakinek az is öröm, ha a trappista helyett megkóstolhatja a Pont-l'Évéque sajtot, és elfelejtheti a "médincsájna" kifejezést, mert már ő is beszerezhet magának egy "lujivuttyon" tatyót (akinek nem táskája, ne vegye magára).

Brit tudósok... helyett a magyar kisnyugdíjasok szerint arany igazság, hogy "A pénz nem boldogít." Pedig ez eget rengető marhaság. Illetve, kis módosítással van csak életszaga: a pénz nem boldogít, de a hiánya beteggé tesz. Szó szerint. A mai nagy magyar valóságban sokan szembesülnek rendszeresen azzal, hogy a hónap végén inkább élelmiszerre költenek, a szívgyógyszer ráér másodika után is! Addig majd nem stresszel.

Gyermekes családok esetében még fokozottabban jelentkezik a pénzhiány romboló hatása. Igen, önmagában valóban nem boldogít, de amikor nem tudsz a gyereknek gyümölcsöt venni, vagy folyton azt kell válaszolnod, hogy arra most sajnos nem futotta, az eléggé mélyen bele tud lökni a depibe.

És itt nem a legújabb Barbie kastélyra gondolok. Ráadásul a szülők - még ha ez is lenne az ideális - nehezen tudnak széles mosollyal járkálni a lakásban, vagy felhősödő tekintettel a világ rejtélyes szépségeiről beszélgetni a gyerekkel, miközben azon agyalnak, miből adják fel a gázszámlát.

Persze, szerintem a másik véglet sem boldogít, amikor már nem tudod, mivel lehetne überelni az előző kis shoppingolásodat. Van úgy, hogy a rengeteg pénztől az ember már elveszíti a motiváltságát. Sőt, a józan ítélőképességét.

Egy ideális világban mindenkinek joga lenne az emberhez méltó életre. "Mert nekem ez jár." Ehhez viszont a pénz sem egy utolsó összetevő. Ami viszont nem jár mindenkinek. Itt is, ahogy mindenben, az arany középút lenne az ideális. Hiszen "Az embernek azért van szüksége pénzre, hogy soha többé ne gondoljon rá" - mondta meg a tutit a híres orosz sci-fi író testvérpár, Arkagyij és Borisz Sztrugackij. Lehet, hogy én ezért gondolok túl gyakran rá...

