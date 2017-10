Lájfhekk: Ismerd fel a boldog pillanatokat!

Tegye fel a kezét az, aki már érezte, hogy szüksége lenne valami földöntúli energia-átömlesztésre! Gondolom most anyukák, ügyvezetők, tanárok, óvónők, ügyfélszolgálatosok, lelkiismeretes titkárnők és személyi asszisztensek ülnek magasba emelt karokkal a képernyő előtt.

Mert mind vágyunk olyan időszakokra, amikor szinte megáll a világ, elhalkulnak a zajok, mintha egyedül lennénk a bolygón. Hát az a rossz hírem, hogy a szüntelenül pittyegő, zizegő, lüktető világban ez nem, vagy csak nagyon ritkán fog előfordulni. Viszont van jó hír is: rendszeresen részünk lehet ilyesfajta feltöltődésben, ám főként csak pillanatok, percek, esetleg órák erejéig. Ezek adnak majd erőt, hogy a nap végén vagy éppen másnap is tudj mosolyogni, kedves lenni, legyen erőd századszorra újrakezdeni valamit... Többet, mint gondolnád. Szóval baromi fontos, hogy megteremtsd magadnak ezeket az énidőket! De kezdetnek mondjuk az is megteszi, ha felismered, ha véletlenül megtörténnek veled.

Az énidő lényege: - kikapcsolunk a világból - kiakasztjuk a kis táblát a nyakunkba, hogy "Üzenem kívül!" - ilyenkor mások a szabályok - ezt most mindennél fontosabbnak tartjuk, mert elemi szinten szükségünk van rá, hogy a testünkkel törődjünk, és minden más e mögé sorolódik

A nulladik pont, hogy értsd meg és fogadd el, hogy pusztán azért, mert neked ez így most jó, és ez neked így most kell, nem veszel el senkitől semmit! Nem rövidítesz meg senkit semmivel, ezt igenis elveheted magadnak az univerzumból.

És ne gyere nekem mindenféle kifogással, hogy nincs pénz/idő/lehetőség arra, hogy megteremts magadnak egy kis énidőt!!!! Az a jó az énidőben, hogy semmi, de tényleg semmi más nem kell hozzá, csak te magad. Bárhol, bármikor meg lehet állni, és azt mondani, hogy most nekem idő kell, és ez a 10 másodpercestől a több órásig, több naposig tarthat - ez már csak az aktuális körülmények függvénye.

Hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban?

Az énidőre rá lehet bukkanni egy napsütötte utcán. Kizárva a külvilágot rácsodálkozni a szép tájra. Az énidő lehet 1 perces, mikor a kanapéra dőlve nem csinálsz semmit, csak nézed a plafont, vagy egy pillanatra teljesen máshova képzeled magadat. Egy utazás a barátnőkkel vagy egyedül, vagy egy egyedül eltöltött hétvége otthon. Lehet valami outdoor feltöltődés: egy színház, egy esti film vagy egy merengős séta egy galériában - akár egyedül is. Én már próbáltam, csak ajánlani tudom! Lehet aktív formában is eltölteni az időt, és a sportból feltöltődni: egy futás vagy egy kis kondizás. De van, akinek a jóga jön be egy félhomályos teremben vagy éppen kint a természetben. Lehet ez egy latte egy napsütötte teraszon, vagy éppen egy gyorsan bedobott eszpresszó a pékség üvegkirakata mögött elmélázva az esőn. Lehet a világ legfinomabb csokitortája egy cukrászdában, vagy egy kíváncsiságból megkóstolt méregdrága paleo süti, amit amúgy, normális körülmények között nem vennél meg soha. Van, akinek a vásárlás (egészséges mértékben), van, akinek egy sütemény elkészítése, vagy éppen a szükségesnél eggyel vadabb smink felrakása. Számomra énidő az is, ha rábukkanok a szekrényemben egy rég elfeledett ruhámra, és belebújok. Nem megyek sehova, csak felveszem, egy kicsit úgy érzem magam, mintha... És azt suttogom, hogy majd ennek is eljön az ideje.

Vedd észre az énidődet! ;)

Nyitókép: Shutterstock