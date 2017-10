A fiúcsapda

Manapság sokfelől kapjuk azt a benyomást, hogy csak akkor vagyunk értékesek, ha bizonyos feltételeknek megfelelünk. A mai kor uralkodó eszménye a testi szépség, és ha kritériumait teljesítjük, értékelhető lények vagyunk, ha nem, akkor kuka.

A napokban hazafelé tartottam egy parkon keresztül, amikor egy fiatal pár közeledett felém, a húszas éveik legelején jártak. Mindketten jól öltözöttek voltak, a lány szép, csinos, idomait kihangsúlyozó fekete felsője ráfeszült a testére. De ami a legkülönösebb volt, hogy a legszűkebb "fő helyen" egy feliratot viselt: Boy trap, vagyis fiúcsapda.

Először viccesnek találtam, de aztán el is gondolkodtatott. A stílus maga az ember, de legalábbis valamit elárul arról, hogy mit gondolsz magadról, ha nem is egészedben, de egy-egy részedben. Persze valószínű, hogy a lány nem is foglalkozott a mellén feszülő üzenet jelentésével, hiszen shoppingolás közben nem ez az elsődleges szempont. Viszont aki ezt a felsőt gyártotta, az nem véletlenül helyezte oda azt a feliratot.

Pontosan megmutatja ez a korszellem üzenetét, az ember arcába üvölti, hogy "Csak a tested vagy!" És csak a testi paramétereid alapján lehetsz kívánatos, akarom mondani értékes partner egy lehetséges jelöltnek. Mérhetetlen károkat okoz ez a szemlélet mind a nők, mind a férfiak lelkében. Két alapvető veszélye van ennek a hamis meggyőződésnek:

Egyrészt, aki csak a testi szépségre alapozza saját értéktudatát, elhanyagolja magában a lelki-szellemi minőség fejlesztését. Gyakran tapasztalhatjuk ezt azoknál, akik kiemelkedő szépségük miatt sokkal könnyebben megkapnak olyan előnyöket, amelyek normális esetben csak érdemi alapon járnának. Ha kedves vagy, kedvesen viselkednek veled. Ha minőséget produkálsz, előre jutsz. A szépségeknek gyakran - és hangsúlyozom, hogy nem minden esetben - szinte ingyen jár az érdem. Ez nem ösztönzi saját személyiségének fejlesztésére, ezáltal sokszor kifejletlen, megműveletlen állapotban marad belső világuk.

Egyenes út ez továbbá a testképzavarokhoz, aminek szintén gyökér oka az, hogy léted centrumát a testedbe helyezed. Persze ez nem érvényes arra az előnyös külsejű férfira vagy nőre, aki nem esett áldozatul a korszellem hamis szirénhangjainak.

A másik nagy veszélye ennek a szemléletnek, hogy azok az emberek, akik belbecsben gazdagabbak - fejlett intellektuális, érzelmi, empátiás, stb. készségekkel rendelkeznek -, mint külső szépségben, méltatlanul alulértékelik önmagukat, aminek következtében nem látják meg és nem aknázzák ki szellemi és lelki kincseiket.

Viszont úgy tűnik, a csapda mégiscsak működött. Legalábbis az én gondolataimat hazáig sikerült csapdába ejtenie ennek a pár betűnek.

Horváth Péter

Nyitókép: Shutterstock