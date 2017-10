Párkapcsolati feng shui - avagy helyre kell tenni a dolgokat!

A párkapcsolati együttlétben, mint minden együttélésben elkerülhetetlen, hogy a felek kijelöljék a határokat. Tisztázzák, ki meddig "mehet el". Eddig a tied, onnan az enyém. Így vagy képes önmagad maradni valaki mellett.

Aki gyakorlott a kapcsolatok terén, és már túl van egy két elfuserálton, az tudja, hogy már az ismerkedés elején érdemes a területi határokat kijelölgetni. Nemcsak szóban, de gyakorlatban is. Jobb, ha mindketten tisztában vagytok azzal, mi vár rátok. Ez így tisztességes, és az ember felnőtt korára már nem vágyik zsákbamacskára. Ha pedig túl nagy a harc a határok körül, és összeegyeztethetetlenek az igények, jobb is, ha erre minél előbb fény derül.

Aztán persze az ígéreteket és a határokat meg is kell tartani. Nem elég fellengzősen azt mondogatni, hogy "Én minden körülmények között nő akarok maradni ebben a kapcsolatban, és megőrizni a misztikumot." Aztán nyitott WC ajtónál végezni a dolgaidat. Mindkettőtök érdekében fontos, hogy következetes legyél.

Viszont akinek elveszi az eszét a szerelem, az könnyen azon kaphatja magát, hogy a lila ködben lekésett a határvonalak lefektetéséről... Nos, rá vár a legnagyobb meló: a párkapcsolati feng shui.

Mert ahogy egy új lakásnál is fontos, hogy minden a megfelelő helyre kerüljön, egy párkapcsolatban ez fokozottan igaz. Könnyebb valamit egyből jó helyre tenni, mint utólag kicserélni a fürdőt a konyhával. És ha utólag jössz rá, hogy te inkább az ablakkal szemben szeretnéd az ágyat elhelyezni, előbb el kell onnan mozdítanod a szekrényt. De talán még ez is egyszerűbb, mint egy rosszul "berendezett" otthonban/kapcsolatban élni.

Gondolj csak bele, mikor 4 év otthon ülés után jelenti be a pár férfi tagja, hogy ő igényelné a heti egy bulit a haverokkal, azt nem ott és akkor találta ki. Igazából mindig is igényelte, de megtagadta ezt magától, mert úgy gondolta, nem fér bele. Nem akarta, hogy ez esetleg probléma legyen, de már nagyon megunta a tespedést, szüksége van erre.

Az a nő, aki a kezdetektől megszokta a heti egy haveros estét, a vállát sem vonja meg erre. "Ja, péntek van? Érezd jól magad, szívem!" Programot szervez magának: arra a napja jelentkezik be a fodrászhoz, és elmegy mozizni a csajokkal. Ez a normalitása a kapcsolatuknak.

De ha egy barátnő megszokta, hogy minden este, az év háromszázhatvanöt napján keresztül kézen fogva ült este a szobában élete párjával, akkor neki élet-halál harc lesz a változás. Mert ez a változás már erőből megy végbe. A határokat módosítani kell. Nem egy határt meghúzni, hanem a MÁSIK, már meglévő határvonalat odébb tolni. Teret csinálni a saját igényeidnek.

És mi történik ekkor? A domináns fél rákényszeríti az akaratát a másikra? Vagy a másik egyszerűen hagyja? De ettől nem érzi-e úgy, hogy kevesebbet kap? Esetleg megijed? Vagy odébb tol bosszúból egy másik határvonalat, és büntet?

Ha későn állunk neki a szabályok lefektetésének, akkor a határok meghúzásából az egészséges, természetes összecsiszolódási folyamat helyett dominanciaharc lehet. Rámehet a kapcsolatod. Vagy "csak" a büszkeséged. Pedig nem kell, hogy ez így legyen. Természetes, hogy jót akarsz annak, akit szeretsz, és azt szeretnéd, hogy jól érezze magát veled.

És az is teljesen rendben van, hogy neked is vannak igényeid, elvárásaid, szükségleteid. Egy kapcsolatban bizony kellenek kompromisszumok is, de az igazán fontos dolgokhoz ragaszkodni kell. Mert ha nem így teszitek, akkor idővel ezek úgyis felütik a fejüket - és talán sokkal kellemetlenebbül.

Mert ha valaki hosszú időn át kényelmetlenül érzi magát a kapcsolatban, az kilép. Ezen nem érdemes felháborodni. Ahogy azon sem, hogy ha a lakásod kényelmetlen, átrendezhetetlen, élhetetlen, akkor elköltözöl máshova, kényelmesen élni. Mert túl rövid az élet ahhoz, hogy megállás nélkül lakberendezz, és vannak olyan falak, amiket nem lehet lebontani.

