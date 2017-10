És ezek után csodálkozol, hogy senki nem udvarol neked?

Ismerkedni marha nehéz. Főleg, ha az ember pasi. Hiszen elvileg az ő "feladatuk" megtenni az első lépést. És ha az illető nem csak egy meleg odút keres éjszakára, akkor nem elég két Unicum között kiböfögni, hogy "Teccesz!"

De sok esetben a nők sem tudják ám, hogy hogyan kellene viselkedniük egy ilyen helyzetben. Sőt! Míg a férfiaktól elvárjuk, hogy könnyfakasztó romantikával járuljanak a színűnk elé (tehát legyenek udvariasak, kedvesek, viccesek és szexik), közben önmagunktól meg még annyit sem, hogy tanuljunk meg normálisan viselkedni. Ne már...

Értékeld, ha mer kezdeményezni!

Nem igazán tudom, mit mondanék, ha mindenféle előzmény nélkül megjelenne előttem a közértben Életem Férfija, és nekem kéne megszólítanom. Tuti zavarban lennék, hiszen ismeretlenül a semmiből nagyon nehéz szimpatikusnak lenni úgy, hogy ne játszd meg magad. Éppen ezért szerintem igazán értékelendő, ha egy férfinak van elég töke odalépni egy nőhöz. Szóval, ne vágj szánakozó képet, ha hirtelen nem a világ legjobb dumája jutott eszébe két akciós mosószer között! Hidd el, utólag keresgélni a neten a csajt, aki világoskék farmerban 17:50-kor paradicsompürét vett a sarki boltban, sokkal gagyibb.

A sikerhez szerencse is kell

Abba is gondolj bele, hogy nincs recept arra, hogy kinek mi jön be. Valaki a látványos lerohanástól esik hanyatt, más meg attól is összeszarja magát, ha megszólítják. Szóval csak azért, mert nálad pont a rossz taktikával próbálkozott, még nem biztos, hogy eredendően egy idióta barom.

Tartsd észben: nemcsak megszólalni nehéz, hanem fogadni is a kezdeményezést. Hiszen a férfi a te reakciódból fogja érteni - jó esetben -, hogy érdemes-e ebben a hangnemben folytatnia az udvarlást, vagy sem. Éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan kezeled a másik közeledését.

Tanulj meg nemet mondani!

Sok nő például nem tud határozottan nemet mondani, helyette inkább úgy tesz, mintha minden rendben volna a fickóval. Bólogat, mosolyog, aztán a kínos diskurálás után a csaj örökre felszívódik, a pasi meg ott marad értetlenül. Ez nagyon gáz, hiszen a másik ebből soha nem fogja megtudni, hogy mi volt a baj. Sőt, azt sem, hogy egyáltalán volt-e bármi gond vele.

Ne játszd a jégkirálynőt!

A másik szörnyű női szokás, ha játszod az elérhetetlent, miközben amúgy szimpatizálsz az udvarlóddal. Kell a pozitív visszacsatolás, hiszen a férfinak is szüksége van egy kis önbizalomlöketre. Nem mazochisták ők, hogy házhoz menjenek a pofáraesésért. Ezért, ha nem bíztatod, ha túljátszod magad, könnyen lehet, hogy feladja. Mert a viselkedésed alapján azt hiheti, hogy nincs esélye. Persze ez nem azt jelenti, hogy azonnal dobd le a textilt, de ne told indokolatlanul a jégkirálynőt! Kell az egészséges huzavona, a játék, a szikra, de ez nem attól fog kialakulni, ha erőnek erejével ridegnek és közönyösnek tetteted magad.

A külső nem minden - ezt még mondanom kell?

Az szintén nem jó taktika, ha az illetőnek esélyt sem adsz önmaga "bemutatására". Ránézel a srácra, és ha nem a zsánered, máris jön a lekoptatós duma: "Bocsika, de van barátom." Pedig sokszor a zsánerednek megfelelő külső mögött nemhogy férfi, de még valódi tartalom sincs. Így első blikkre és csak külsőségre alapozni nem feltétlenül okos döntés - de persze mindig vannak kivételek.

Ha például valaki kifejezetten taszít, akkor nem muszáj az örökkévalóságig nyújtani a beszélgetést. De akár tetszik, akár nem, az intelligens, kedves közelítésre kutya kötelességed normálisan, udvariasan reagálni! Nem vagy te hercegnő, hogy rongyrázva pöckölgesd a férfiakat, mint a csikkeket.

Szó se róla, vannak nagyon gáz csajozós dumák, amiktől köpni-nyelni sem lehet, de az a rohadt nagy tanulság ebben a témában is, hogy érdemes lenne megtalálni az arany középutat.

