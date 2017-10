Te balek vagy? Tudd meg most!

Szia! Gréta vagyok. Örülök, hogy találkoztunk. Igen, jó helyen jársz, itt tesztelik a balekokat. Nálad hogyan jelentkeznek a tünetek? Túl önfeláldozó vagy? Önpusztító mértékben segítőkész? Kórosan konfliktuskerülő?

Ja, hogy egyik sem. Véletlenül keveredtél ide, és nem is vagy balek? Értem. A biztonság kedvéért itt ez a kérdőív, kérlek, töltsd ki! Csak, hogy meggyőződjünk róla, hogy tényleg nem tartozol a veszélyeztetettek közé...

1. Fogadtad már meg, hogy legközelebb visszaviszed a boltba a penészes szalámit?

Azt mondod, igen? Helyes, ne hagyd, hogy packázzanak veled! És legközelebb mit mondott az eladó, mikor elétetted a szalámit? Tessék? Hogy igazából aztán nem vitted vissza?! Ajjaj... Balekszagot érzek... De semmi baj, ne keseredj el, hisz ez még csak az első kérdés volt!

2. Van olyan dolog az életedben, amiről többször is határozottan kijelentetted, hogy soha többé nem teszed, aztán mégis újra a csapdájába estél?

Például pluszmunkát végeztél a kolléganőd helyett, pedig mikor neked volt szükséged rá, ő sosem segített?

Kicserélted a hörcsög almot annak ellenére, hogy a gyereked feladata?

Felhívtad a pasid, pedig megígérte, hogy ő fog hívni?

Hogyan? Őt nem hívtad fel, csak a kórházakat telefonáltad végig, hátha azért nem jelentkezik, mert egy baleset miatt kómába esett? Erre inkább nem is mondok semmit. Behúzok egy újabb strigulát a "balek" kategória mellett.

3. Felelősségre vontad valaha higgadt magabiztossággal azt, aki a hátad mögött gyalázott téged?

Értem. Többször elképzelted, hogy megteszed. De sor került rá? Nem? Hm... Folytassuk!

4. Mersz nemet mondani egy felkérésre, ha fogytán az időd/energiád/érdeklődésed? Vagy összeszorított foggal, akár az egészséged árán is azon vagy, hogy megfelelj a környezetednek?

Őszintén válaszolj! Értem. Megcsinálsz mindenkinek mindent, akkor is, ha kilóg a beled.

Rendben, végeztünk. Mielőtt elárulnám az eredményt, kérlek, fizesd ki a teszt díját! Már hogyne említettem volna! Az elején közöltem, mibe kerül. Különben is, az egész vizsgálatot te akartad. Így, köszönöm. A dolog anyagi részét lerendeztük, következik az értékelés. Örömmel közlöm, hogy hivatalosan is bebizonyosodott: balek vagy. Igen, biztos, hogy ez az eredmény. És most kérlek, add át a helyed a következő látogatónak!

Miért nem indulsz már? Micsoda? Hogy most tényleg tisztára baleknak érzed magad? Na, látod, ezt mondtam neked az előbb. Nem bánom, ha ragaszkodsz hozzá, ülj vissza! Dupla árért, csak neked, csak most, elvégzek egy másik vizsgálatot.

Most hová rohansz? Jó, bánom is én, menj csak! Hogy ne keltsd rossz híremet, kapsz ingyen egy tanácsot: ezentúl ne hagyd, hogy szórakozzanak veled! Csak egy életed van. Változz meg!

Hallod?! Ne légy balek!

