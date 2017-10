A férfiak szeretetre éhes kiscicák. Még a nagy macik is. A kigyúrt és sportos csávók éppúgy, mint a vékonydongájúak. Mert mit is akar a férfi? Ölelést, dorombolást, bújást. Kedves szavakat. Simogatást. Odafigyelést, törődést. Soroljam még?

Van az a közhely, hogy csak az a bizonyos dolog vezérli őket: a szex a mozgatórugójuk. Az persze igaz lehet, hogy sokszor fel vannak húzva, de valóban ennyire egyszerűen működnének? Nem hinném. Ráadásul, ha csupán a saját kielégülésük lenne számukra fontos, miért figyeli olyan sok pasi árgus szemekkel, hogy jó volt-e neked? Merészebbek - esetleg bizonytalanabbak - meg is kérdezik. Vagy ezzel is csak az egójukat legyezgetik? Néhány esetben ez is meglehet. Én mégis úgy hiszem, a lényeg számukra is a lelki egymásra hangolódáson van.

A rosszfiúk is gyerekről és kutyáról álmodoznak

Egy kedves szó, egy meghitt pillanat sokszor többet ér nekik, mint egy gyors kielégülés. Vannak a szentimentálisabbak, akik bár kívülről rosszfiúnak látszanak, mégis romantikus filmjelenetről ábrándoznak. A kommandós például arról, hogy ha leszáll a gépe, a bevetések, a komor harctéri események után szavak nélkül ölelje át a kedves, és csak ennyit súgjon a fülébe: "Menjünk haza!" Azt akarja, hogy legyen egy hely, ahová hazatérhet. Így a következő jelenet, ami lepörög a fejében, az már a kutya és a gyerek - csupa egyszerű és banális történet. A katona is hétköznapi, polgári életet szeretne.

A tőzsdecápák sem csak a szexre harapnak

De nem kivétel ez alól a banki tisztviselő sem, aki a zűrös és az idegeket megviselő pénzügyi világ megpróbáltatásai és sikerei mellett nyugalomra is vágyik. És ebben nem a szexnek jut a főszerep. Persze azért az is fontos részlete élete filmjének, de a legnagyobb hangsúlyt mégsem erre helyezi.

Vagy a sportoló, aki napi szinten órákat mozog, így bár edzésben van, az esti programban mégis hangsúlyosabb neki egy ölelés, mint egy érzelem nélküli menet.

És hány olyan esetről hallottam, hogy a fizetős, piros lámpás helyeket is sokan csak azért látogatják, hogy kiönthessék a szívüket! Az általánosítások a legtöbb esetben nem állják meg a helyüket, ezért ne könyveljük el a férfiakat sem csupán ösztönlényeknek!

Minden boldog férfi mögött egy kedves, megértő nő áll

Azért, mert él bennük a fajfenntartó ösztön, még szükségük van egy odaadó és támogató nőre, aki dorombol nekik. Ezért nem csak az a mondás igaz, hogy minden sikeres férfi mögött egy erős nő áll. A fentiek tükrében a férfiakról szóló bölcsességeket a következővel gazdagítanám: minden boldog és kiegyensúlyozott férfi mögött egy kedves és megértő nő áll.

Nyitókép: Shutterstock