Aranyásó-tanfolyam lépésről lépésre

Látszólag vékony a határ a gondos háziasszonyok és az igazi "gold digger"-ek közt. Ám míg az előbbi tele van munkával, szeretettel, odafigyeléssel, addig az utóbbi azt várja el, hogy körülötte forogjon a világ.

Szóval, ha nem sikerült túl fényesre az érettségid, nem kell aggódni, van kiút. Tanfolyam helyett elég, ha ezt a pár lépést betartod.

1. Ez is egy munka

Igen, ez talán ellenmondásosnak tűnhet (az eltartottság lényege pont az, hogy a legnehezebb feladatod az legyen, hogy vissza kell raknod a gagyi, 40 ezres felsőt szekrényedbe). El kell, hogy keserítselek, neked is van munkaidőd, méghozzá este 10-től éjfélig, a hálószobában. Pozitív oldalról nézve viszont itt nem nyolc, hanem csak két órán át sz*psz.

2. Most nehogy lepetézz! - Vagyis, de.

Nem elég ám megtalálni az ideális papucsot, be is kell biztosítanod magad! Ha már eleget simogattad a pénztárcád sörhasát, kopasz fejét és egóját, de úgy érzed, a harminchoz közeledve már nem biztos, hogy sokáig elég leszel neki, akkor néha nyugodtan felejtsd el beszedni a tablettát! Az eredmény plusz 40 év anyagi biztonság. A profik néhány év múlva újra megismétlik a procedúrát, de általában már az első alkalom is sikerrel jár.

3. #csillogás

Ne maradjon ember, aki nem tud a te csodálatos, fényűző életedről! Fontos, hogy ha elmész valahova nyaralni, akkor mindenképp jelöld meg, hogy épp a Fülöp-szigeteken sütteted a rommá photoshopolt fenekedet! Még a végén azt hinnék, hogy csak a Balcsira tellett... Fun fact: ha betageled a pénztárcádat is (természetesen csak úgy lehet, hogy "kicsimmel", esetleg "életem szerelmével"), kétszer annyian lájkolják, hogy neked mennyire jó.

4. Csajos esték

A magyar mentalitásnak hála (dögöljön meg a szomszéd tehene is) egy pénzes papucs után nem biztos, hogy ugyanolyan jóban lesztek a még mindig csóró, gimis barátnőiddel. Három Porsche és egy budai, medencés villa után pedig minden barátság megszűnik, úgyhogy ideje hasonlóan sikeres karriert megjárt hölgyek után nézni! Legalább versenyezhettek, ki tudja jobban elkölteni a férje pénzét - elit szórakozóhelyek, húszezres koktélok, vasárnap délelőttre pedig egy gyémánt nyaklánc másnaposság ellen.

5. Nem minden a külső - Ja, de...

Bevallom, hazudtam az első pontban a napi két óra munkáról. Ez egy 0/24-es munka, hiszen a nap minden percében jól kell kinézni - ez pedig egyáltalán nem könnyű. A gyereket mindenképp add le a bébiszitternek, a popsid ugyanis nem lesz kerek magától! Kezdő csomagként ajánlott heti hét edzés és egy kiló vakolat, amit esténként külön karerősítő gyakorlat fél órán át lemosni magadról. A turkálót természetesen töröld ki az emlékezetedből, és este hat után tilos a férjed szeme láttára nassolni a hűtőből - nem egy kismalacra fizetett be.

6. Versenyfutás az idővel

Jobb, ha lelkiekben felkészülsz: egyszer lejár a szavatossági időd, a férjednek viszont nem. 50 éves korodig még kihúzhatod, ha szemet hunysz egy-két üzleti partin megejtett flört felett, utána viszont már nyugdíjba kell vonulnod. Ekkorra már jó esetben a gyerekeid fognak eltartani, szóval gratulálok: megúsztad a munkát egy életre. Ha azonban ők mégsem pénzes szakmát választanak, hanem a rosszul fizető hivatásuknak élnek (ki érti ezt?), érdemes úgy takarékoskodni előre, hogy öregkorodra is teljen még Swarovski köves kampósbotra.

