Ide nekem a rózsaszín szemüveget!

Nemrég olyan helyzetben találtam magam, hogy azt sem tudtam hirtelen, sírjak vagy nevessek. Igazából egyik reakció sem lett volna túlzottan helyzethez illő. Ezért inkább nevettem.

"A derűs embereknek sem könnyebb a sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk." /Müller Péter/

Optimista embernek tartom magam. Igyekszem kihozni a rosszból a jót, meglátni a csúnyában a szépet, a szomorúban a vidámat, az akadályban a kihívást, a nehézségben a fejlődést. Az viszont zavar, hogy sokan azt gondolják, az optimizmus az, ha mindig mindenre mosolygunk, és különböző pozitív dolgokat vizionálunk, amik majd - kizárólag attól, hogy erősen akarjuk -, meg fognak történni.

Sokan az hiszik, hogy az ötös lottón is be tudják vonzani a főnyereményt csak azzal, hogy rendületlenül hisznek benne. Még a matematikai esélyeket is felülírja a hitük. A pozitív gondolkodás lényege, hogy ahelyett, hogy arra koncentrálnánk, ami boldoggá tenne minket, abból a helyzetből hozzuk ki a legjobbat, amiben éppen vagyunk.

Ha olyan helyzetben találod magad, amit felfoghatsz akár derűsen, akár szomorúan is, akkor inkább mosolyogj! Persze sokszor nem olyan könnyű meglátni a helyzet pozitív oldalát. Szerencsére, mint sok minden más, a pozitív szemlélet is tanulható. Legalábbis ezt állítja Martin Seligman, aki a pozitív pszichológia egyik úttörője.

Ő az, aki egy véletlen kísérlet során rájött a tanult tehetetlenség létezésére. A tanult tehetetlenség lényege, hogy folyamatos negatív hatásokra az ember beletörődéssel és érdektelenséggel reagál. Bizonyos idő után már a rossz helyzetből való szabadulás lehetőségét sem használja ki. Negatív gondolatokkal lerombolható az önértékelés és a motiváció. Ebből a tapasztalatból kiindulva feltételezi Seligman, hogy ellenpólusként létezik a tanult optimista szemlélet is. A pozitív gondolatokra koncentrálva az optimista ember képes a rosszat jóra fordítani.

Problémája mindenkinek van. A lényeg, hogy állsz hozzá a problémához. Itt van néhány jótanács, hogy neked is könnyebben menjen:

Lásd meg a hétköznapok legapróbb örömeit!

Nehéz helyzetedben jusson eszedbe, hogy semmi nem tart örökké! A legtöbb nehézség átmeneti.Gondolj arra, hogy egy óra, egy nap, egy hét vagy néhány hónap elteltével túl leszel a mostani problémáidon!

Éld meg a bánatot, a fájdalmat, mely segít feldolgozni a téged ért traumát! Utána pedig fokozatosan engedd vissza az életedbe a pozitív szemléletet!

Tárd fel, és nézz szembe a múltadban rejlő negatív élményeiddel, és az azokat kísérő negatív gondolatokkal! Dolgozd fel őket, ha kell, bocsáss meg azoknak, akikről úgy érzed, bántottak!

Higgy magadban!

Tudatosítsd magadban: ha valami nem sikerül, nem dől össze a világ! Ha kész leszel rá, sikerülni fog!

Minden nap legyen valaki, akit megajándékozol! Akár csak egy mosollyal, egy szóval, egy öleléssel.

Legyen akaratod, mellyel a pozitív tulajdonságaid fejleszted!

Adj hálát azért, amid van!

