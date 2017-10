Mikor jön el a gyerekvállalás "tökéletes" időpontja?

Van, akinek már 19 éves korában elérkezik ez a pillanat, és van, akinek csak 40 évesen. A kor mit sem számít, mert ha egyszer megszületik benned a vágy, az elemi erővel tör rád.

A vágyakozás persze kételyek és aggodalmak sokaságával kavarog bennünk, mielőtt végre rászánjuk magunkat, és belevágunk az anyaságba. A végleges elhatározás előtt kismillió kérdésen túráztatjuk az agyunkat, de a legtipikusabb időhúzó dilemmák a következők:

1. Tyúk vagy tojás?

Melyik legyen előbb: karrier vagy baba? Nehéz kérdés, nem könnyű dilemma. Ha előbb a karriered építgeted, a baba kényelmesen beleszülethet a tutiba. Jól hangzik, de nem minden arany, ami fénylik. A szépséghibája a dolognak csak annyi, hogy nagyon könnyen kicsusszanhatsz az időből. Nem te lennél az egyedüli, akinek az első gyerek után egy második vagy harmadik baba már nem fér bele, hiába is szeretné. És arra még nem is gondoltál, hogy akkor mi van, ha nem sikerül rögtön - sem elsőre, sem az első tizenkét alkalomra a dolog. Több, mint gyakori, hogy a párok akár éveken át is próbálkoznak, mire végre pozitív lesz az a bizonyos teszt.

A jó hír, hogy attól, hogy van már egy-két gyerkőc a családi fészekben, még lazán lehetsz a szakmád vérprofi amazonja.

2. Jó, de azt sem tudom, mit kezdjek egy csecsemővel!!!

Megnyugtatlak, az első baba előtt senki sem tudja. De nem is kell azonnal mindent tudnod, senki sem születik "A kisdedek professzionális gondozása és nevelése" című tanulmánnyal a buksijában. Hogyan kell kézben tartani, fürdetni, etetni, szeretni? Majd megtanulod! A trükköket megmutatja a csecsemős nővér, az anyukád vagy a gyerekorvos. Egy-két sírva röhögős, bénázós nap után már félálomban, fél kézzel is kicseréled azt a kurva pelust.

3. Akarok majd gyereket, csak még megvárom, amíg...

Ne, ne várd meg! Sosem fog eljönni az a szent pillanat, amikor majd úgy gondolod, hogy oké, most aztán tényleg minden teljesen ideális a babavállaláshoz. Mindig találni fogsz majd valami szerfölött fontosat, amit még feltétlenül meg akarsz várni, a babaprojekt előtt. Pedig hidd el, ha életed párjával már mindketten kattogtok a gyerek témán, felesleges halogatni! A végén majd úgyis csak azt fogod kérdezgetni magadtól:

"Mégis mi a francra vártam ezzel idáig?"

4. Amint életet adsz a babádnak, a tiednek lőttek?

Ha már kinőttél az ególegó korszakodból, nyugodtan bevállalhatod a bébit. De attól nem kell félned, hogy soha többé nem lesz időd saját magadra. Vagy, hogy agyelhagyó partik helyett elveszel a pelenkázó-kiságy-szoptatós párna bermuda háromszögében. Egy pelenkással sokkal több programot be lehet ám vállalni, mint gondolnád. És elárulok egy titkot, az a durva, hogy egyáltalán nem fogod sajnálni azt, amiről esetleg mégis le kell mondanod.

5. Ha csak attól félsz, hogy a baba tönkreteszi a szerelmeteket...

Van az a makacs tévhit, miszerint egy kisbaba szakszerű életben tartása olyan emberfeletti erőbefektetést igényel a szülők részéről, hogy még az álompárok is köpködni kezdenek egymásra. Ne dőlj be, ez kamu! Az biztos, hogy egy gyerek nem menti meg a párkapcsolatod, de tönkre sem teszi. Az igazság az, hogy egy bébi érkezése a kapcsolatotok minőségi jellemzőit egyértelműsíti és kihangsúlyozza. Ha már eleve nem stimmel valami köztetek, kiélesedhetnek a konfliktusok. Viszont, ha a kapcsolatotok stabil és a szerelmetek egymás támogatására épül, nincs miért paráznod. Egész biztosan megbirkóztok egy csecsemővel is.

Szóval ne agyalj már annyit! A tested és a lelked azonnal szólni fog, ha eljött a babavárás ideje, csak meg kell hallanod, és fejest kell ugornod a közepébe.

Nyitókép: Shutterstock