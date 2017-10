Mégis miért ne hívhatnám Vodkának a lányomat?

És igen, már megint házhoz megyek a pofonért. Szerintem ugyanis a Vodka egy nagyon szép női név - lehetett volna, ha az illetékes hivatal méltóztatott volna bejegyezni.

Igen, megpróbáltam, hogy a kislányom neve hivatalosan is ez lehessen, és nem, nem ment el teljesen az eszem. Most biztosan azt kérdezed, hogy MIÉRT??? Hát, első sorban azért, mert mióta csak tudom, hogy szeretnék gyereket, tudtam, hogy így szeretném hívni. Viola lett volna a második neve. Másodsorban azért, mert az én nevem is V-vel kezdődik, ez olyan anya-lánya dolog lehetett volna. Ezenkívül pedig az én vezetéknevemmel most mondd azt, hogy nem arisztokratikus a hangzása!

A barátaim és ismerőseim nagy része már teljesen hozzászokott a Vodkához. És csalódottak voltak, amikor végül nem sikerült bejegyeztetni, mert számukra ez a szó már nem egy alkoholtartalmú italt jelentett első sorban, hanem az én jövőbeli (azóta megszületett) kislányomat... A hivatal szerint pejoratív jelentéstartalma volt egyébként a fő ok, amiért nem vették fel a kért nevet a névjegyzékbe. A másik meg, hogy nem találtak rá bizonyítékot, hogy más nyelvekben női névként is üzemel a Vodka.

Hogyan kérelmezheted név bejegyzését? Ha olyan nevet szeretnél kérelmezni, ami még nem szerepel az MTA névjegyzékében, akkor egy levelet kell küldened a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Anyakönyvi Felügyeleti Osztályának. Választásodat meg kell indokolnod, továbbá mellékelned kell egy 3000 Ft-os illetékbélyeget. Az eljárás 30 napot vesz igénybe, tehát a választ ennyi időn kapod majd meg.

Namármost. Az MTA Nyelvtudományi Intézete havi szinten frissíti az anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzékét, amely az interneten is fellelhető. Én egy ideje minden hónap elején csekkoltam a listát, ami alapján bátran ki merem jelenteni, hogy egyrészt a Vodka lófasz jó néhány jóváhagyott névhez képest.

Mert kérdem én, hogy ha az Ozora (ami ugyan egy helységnevet jelöl, de itt tartják minden évben az ország legnagyobb narkós áthúzva pszichedelikus fesztiválját) lehet női név, akkor a Vodka miért nem? Továbbá, ha abból indulunk ki, hogy milyen nevek pejoratívak, és miket lehet csúfolni, akkor hogy kerülhetett bejegyzésre például az Ivó? És a Leokádia? S mi van akkor az -ina, -una, -asz, satöbbire végződő nevekkel? Sajnálom, de ez nekem magas.

Akkor most jöhetsz azzal, hogy ha Vodkának hívnám a gyereket, azzal csúfolnák, hogy az anyja/apja biztosan alkesz. Vagy, hogy tutira egy jól bevodkázott éjszakán hozták össze, és onnan a név. Erre csak annyit tudok mondani, hogy: természetes szelekció. Így marha könnyen ki lehetett volna szűrni a kislányomnak, hogy kikkel érdemes barátkozni és kikkel nem. Ennyi.

Én azokkal az országokkal értek egyet, ahol úgy nevezed a gyermekedet, vagy olyan nevet veszel fel, amilyet csak akarsz. Ugyanis például Romániában, ha Mosdókagylónak akarod hívni elsőszülöttedet, akkor megteheted. Ha a gyereknek nem tetszik, és ténylegesen zavarja az a bizonyos név, akkor úgyis le fogja cserélni, amint megteheti.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy azért meg kell adni a választás lehetőségét a gyermeknek, tehát, ha valaki extrém nevet ad az utódjának, akkor adjon kettőt, amiből a második lehetőleg szokványosabb - vagy legalábbis egy visszafogottabb személyiségű gyerek is meg tud vele barátkozni. Mi is - körülbelül - így tettünk, a kislány Luna Hella lett végül, nem pedig Vodka. De azért egy fura nevű gyerekekről szóló riportműsorba még így is sikerült bekerülni...

Nyitókép: Shutterstock