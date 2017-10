Hogy milyenek a részeg csajok? Hát ilyenek... :D

Részegország egy varázslatos hely. Természetes, hogy ide is van belépő (2 vodka, 3 Jäger, egy üveg bor), ám a varázslatosból sokszor lesz már inkább gyalázatos.

Az alábbi klinikai esetekkel már te is biztosan találkoztál - ha nem, akkor valószínűleg te voltál az "áldozat". ;) Azt tudjuk, hogy nem mindenkire ugyanúgy hat az alkohol, és nem is ugyanannyi mennyiség üt ki mindenkit. De megpróbáltam csoportosítani, hogy milyen típusú részegre tudják inni magukat a csajok.

1. A Bulibárónő

Kétségtelen, ő uralja az estét. Általában szegény családból származik, mivel alig futja egy aprócska szoknyára és egy melltartószerű felsőre. A jószívű úriemberek ennek fényében bőszen meghívják bármire, hogy legalább a Mojitóra ne kelljen költenie. Látni csak akkor lehet, ha az asztalon táncol, egyébként a férfiak úgy veszik körbe, mintha ő lenne az "Egy gyűrű mind felett".

2. Az Eltűnős

(Az édesanyák ezt a részt inkább ugorják át!)

Ő az, akinek nem kell bűvészdoboz ahhoz, hogy öt órával később valahol egészen máshol bukkanjon fel. Nem ismeri a határokat, csak a pillanatnak él: tízpercenként valaki másnak a szájában látod elmerülve, majd végleg elvész a tömegben. Reggel hatkor több opció lehetséges:

otthon ébred máshol ébred nem tudja, hol van - ilyenkor hasznos lehet a Google Maps

3. A Partiarc

Messze a legjobb típus. Ha ő ott van, megmentette az estét. Mája nem ismeri a határokat, egy "Ki bír többet inni?" versenyben még Chuck Norrist is legyőzné. Mindenki imádja, és udvarló férfiak hada nélkül is képes jól érezni magát. A Partiarc egyébként könnyen felismerhető: van, hogy csak délelőtt 11-kor hagyja el a tett helyszínét, akkor is csak azért, mert munkába/iskolába kell mennie.

4. A Partigyilkos

Minő meglepő, az előző típus ellentéte. Percre pontosan akkor tör rá a világfájdalom, amikor éppen nekiállnál jól érezni magad. Általában a sarokban gubbaszt, démoni tekintettel pásztázva az épp egymásba gabalyodó párokat. Ennek egy speciális változata az Ártatlan Partigyilkos. Ő tényleg nem akar rosszat, csak éppen 2 vodka után harangoztak neki, és neked kell valahogy eljuttatnod a hányástócsából az ágyáig...

5. A Low-budget Lány

Persze mindenki szeretné olcsón megúszni az estét, ám ez távolról sem egyszerű. Az igazán profiknak már van jól bevált módszerük:

Buli előtt irány a kisbolt valami olcsó, kommersz piáért, ez jó lesz alapozásnak. Ennek a hatása 1-2 órán át kitart, és a szinten tartás is olcsóbb.

Ennek a hatása 1-2 órán át kitart, és a szinten tartás is olcsóbb. Ezután a bátrabbaknak jöhet a cápázás: otthagyott italokba válogatás nélkül beleiszol, és közben bőszen imádkozol, hogy ne legyen benne gina. (Fúúújjjj!!! - a szerk.) És a Bulibárónőtől eltanult kígyószerű táncmozdulatokkal egyébként további ingyen italokat lehet szerezni.

+1. A Bandatag

Jellegzetessége, hogy nem merészkedik ki a falka óvó közelségéből. Félóránként nyom egy közös szelfit a csajokkal, majd küldik egymásnak a szívecskéket Instagramon. Szomorú hír férfiaknak: általában körben állnak, megakadályozva ezzel, hogy bárki közéjük férkőzzön. A bátrabbak - ha szerencséjük van - 2 perc erejéig betekintést nyerhetnek érdekfeszítő társalgásaikba. Ám fel kell készülni arra, hogy utána egy órás vihogás közepette te leszel a téma. Hidd el, nem éri meg!

