Nem, a férfiak sem szexgépek

A mai világban mindenhonnan ömlik ránk a szex: a tévéből, a filmekből, az újságokból. Cikkek garmadája születik arról, hogy milyen pózban és hányszor csináljuk hetente, és mi kell ahhoz, hogy bombasztikus legyen az együttlét.

Nem csoda, hogy ebben a túlszexualizált világban lassan elveszítjük a realitásérzékünket, magasabbra kerül az a bizonyos léc, és egyre több mindent várunk el a másiktól.

"Ha szeret, akkor találja ki, mire vágyom!"

Attól, hogy elejtesz pár megjegyzést, és burkoltan célozgatsz erre-arra, a párod még nem fogja kitalálni, hogy mit szeretnél. A férfiak nem születtek gondolatolvasási képességekkel, és nem látnak bele a női lelkekbe. Ha akarsz valamit, mondd el neki nyíltan, őszintén, így van esély arra, hogy változtasson, és beteljesítse a vágyaidat. A szeretet bizonyítéka nem a látnoki képességekben rejlik, hanem a világosan kifejezett szavaidra, érzéseidre érkező válaszokban.

"Álljon tettre készen, amikor akarom!"

Óriási hiba, ha úgy tekintesz a pasidra, mintha két lábon járó tesztoszterongép lenne. Vagy egy feltüzelt bika, aki előtt elég csak meglengetned a vörös posztót, és már neked is ront. A férfiaknak ugyanúgy szükségük van intimitásra, a hülye sztereotípiákat (mindig a szexen jár az eszük, bármikor bárkit megdugnának, stb.) pedig ideje lenne sürgősen elfelejteni! Tehát nem kell rögtön összeesküvés-elméleteket gyártanod azért, mert nem akar veled hancúrozni. Ne gondold azt, hogy már nem kíván, vagy mással kezdett titkos viszonyt! Csupán arról van szó, hogy most nincs kedve hozzá. Nyilván veled is előfordult már ilyen.

"Legyen kemény, ne lankadjon!"

Előre elképzeled, fantáziálgatsz, hogy milyen lesz vele az ágyban, és nagy várakozással készülsz az első közös éjszakára. Mi történik ilyenkor? Az illúziók csapdájába ejted önmagad, így szinte borítékolható a keserű csalódás. Egy férfi nem mindig tud úgy teljesíteni az ágyban, ahogyan szeretné, és az erekció sem megy varázsütésre. Ennek számtalan testi-lelki oka lehet, erre most nem is térnék ki részletesen. Mi, nők úgy gondoljuk - tévesen persze -, hogy a pasik immunisak a félelemmel, a szorongással szemben. Náluk mindig süt a Nap, és 0-24-ben csőre vannak töltve.Hidd el, a párod életében is adódhatnak olyan krízisek, problémák, amikor nem tud - vagy csak nehezen - a szexre koncentrálni! Ha képtelen vagy ezt felfogni és elfogadni, próbálkozz inkább egy dildóval!

Nyitókép: Shutterstock