A meztelenség nem egyenlő a szexualitással, még akkor sem, ha a média úton-útfélen ezt sugallja. Pont úgy, ahogy az intimitásnak sem feltétele a testi szerelem. Lehet egy ajtó hozzá, amennyiben párkapcsolatról beszélünk.

De jó esetben az életedben jelenlévő sok-sok kapcsolatban jelen van. Más-más módon természetesen. Viszont ahhoz, hogy intim kapcsolatba kerülhess másokkal, első sorban önmagaddal kell bensőséges viszonyt kialakítanod.

Egyébiránt nem árt tudni, hogy maga az intimitás szó a ''legbenső'' jelentéssel bír. Ha gyakorlati szempontból nézzük, akkor nem sok köze van a meztelenséghez.

Főleg a mai korban, amikor már egyáltalán nem meglepő egy fehérnemű reklám vagy egy szinte pucér női vagy férfi test látványa. Bőven túl vagyunk már azon a koron, amikor megbotránkoztatta volna a közerkölcsöt egy kivillanó boka látványa. Ma már falatnyi bikinire vagy egy szál fürdőgatyára vetkőzni a világ legtermészetesebb dolga lett.

Ellenben a totális meztelenség sok családban még mindig tabunak számít. Szülők ezrei vergődnek kétségek között a meztelenkedést illetően. Fogalmuk sincs, hogy merjenek-e öltözni, vetkőzni, netalán zuhanyozni az öntudatra ébredő csemete jelenlétében.

Bennem élénken él a kép, ahogy az édesanyám minden reggel szertartásszerűen lezuhanyozott, betestápolózta magát, és egy percre sem szégyellte a hibátlannak korántsem mondható testét. Amin jelen volt a 4 gyerek világra hozatalának és a nem éppen könnyű életének minden lenyomata. Mégis, ha becsukom a szemem, akkor nem ezt látom. Nem a hegeket és a fájdalmakat. Hanem egy nőt, aki megmutatta nekem, hogy ilyen a teste, és szereti, mert ez az övé.

Mindez nekem párhuzamban áll az intimitással.

Az én világnézetemben nem tud elválni a kettő. Az intimitás egy belülről fakadó meztelenség, amit csak bizonyos embereknek fedünk fel. Badarság lenne csak a szexualitáshoz társítani. De nyilván katartikus élmény megélni, hogy nemcsak a tested, de a lelked is kitárod a szeretett személynek.

A meztelenség - az önmagaddal való szembenézés, a saját meztelen tested szeretete - elengedhetetlen valódi intimitás megéléséhez. Fontos tudni, hogy az intimitásban való elmélyedés fejleszthető, ezt segítik elő ezek a praktikák is:

Meztelenül alvás

Akkor is, ha szingli vagy, és akkor is, ha nem. Szakértők szerint a meztelenül alvás pihentetőbb - ezt azzal magyarázzák, hogy a testhő alacsonyabb így, és ezáltal jobb az alvás minősége. Már ezért is megfontolandó! De azt is hozzáteszik, hogy a ruha nélkül szunyókálók elégedettebbek, magabiztosabbak és elfogadóbbak a testüket illetően.

Meztelenül a tükör előtt

A másik ilyen ''új keletű'' lehetőség, hogy ledobálod a ruháidat, és megállsz a tükör előtt. És ezt elismétled minden nap. Hidd el, nem bonyolult. Semmi mást nem kell tenned, mint szembenézni a pucér testeddelés szépen lassan önmagaddal.

