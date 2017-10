Furdal a kíváncsiság, hogyan legyél holnaptól álomnő? Nem akar összejönni a 90-60-90-es méret? Sebaj, itt van pár jó tanács, aminek segítségével közelebb kerülhetsz a célodhoz.

Serény reggelek

Lehet, hogy eddig nem voltál korán kelő típus, de ettől kezdve eszedbe se jusson 5:15-nél későbbre állítani az ébresztődet! Az a reggeli 5-6 km bizony nem fogja lefutni magát, márpedig az álomnő mindig fitt és sportos. Miután felvetted a frissen vasalt, elegáns ruhádat, és belokniztad/kivasaltad a hajad (haladóknak is minimum másfél óra), jöhet a natúr smink. Ha esetleg nem tudnád: úgy kell kisminkelned magad, mintha nem lennél kisminkelve! Így nem tudják majd meg, hogy csak csalással vagy szép. Ezt követően gyengéd simogatásokkal ébresztgesd édesdeden hortyogó párodat!

Dolgos hétköznapok

A mai, szabad világban már nyugodtan lehetsz bizniszvumen, de azért lehetőleg ne légy sikeresebb a párodnál! Nyugodtan túlórázhatsz, de a fizetésed ne legyen több az "aranyos"-nál! A pénzt keresse meg inkább a férjed, neked 2-3 év múlva már úgyis illene lebabáznod.

A 20-as évek menetrendje

És ha már férj: 25 éves korodra már igazán az ujjadon kéne csillognia a jegygyűrűnek, mert 28 után már ronda, ráncos banya leszel az esküvői fotókon. A lagzi kerüljön minimum négy és fél millióba (egy világkörüli út ára), hívd meg a szomszéd unokatestvérének a fiát is, nehogy megsértődjön a család! Még a harmadik X előtt szüld meg az első gyereket, rá két évre jöhet a második. Szigorú ám a menetrend!

Pihentető délutánok

Bérelj fel minimum két dublőrt, mert a munka utáni elfoglaltsághoz egyszerre három helyen kell lenned:

Jógaóra/Konditerem. Az a popsi nem lesz feszes magától. Aggodalomra azonban semmi ok, a kardiót legalább kihagyhatod, azt este úgyis be fogod pótolni. Gyerekekért menni az iskolába. Vásárlás és főzés. Mert az csak természetes, hogy minden nap főzöl a csillivilli Ikeás konyhádban minimum kétfogásos paleo vacsorát, a boltokban pedig csak a bio részlegen vásárolsz. Érdekesség, hogy a tökéletes nőnek egyedül a látása nem tökéletes: a Meki és a többi gyorsétterem helyén vakfolt van.

Jó modor

Az álomnő mindig mosolyog. A legdurvább káromkodásod az "A manóba!" környékén mozgolódhat, azt pedig senkitől sem várhatod el, hogy elviselje a hisztid - örülj, hogy nem a középkorban születtél! Alkoholizálni természetesen szabad, egy pohár bor vagy egy 0,05%-os koktél erejéig. Legyél aranyos is, de kemény is, kedves is, de határozott is! Hogy hogyan? Ha még ezt sem tudod, akkor nagy bajban vagy.

Legyél mindig 20 éves!

Mission Impossible, de azért meg kell próbálni. Bababőr, darázsderék, minden csak egy jó plasztikai sebész kérdése. Ha ezekre nincs pénzed, nem kell aggódni: 35 éves korodig még jó leszel milfnek az álmodozó gimis fiúk számára.

Egy jó asszony mindent megbocsájt

Szeretett férjurad csak egy ösztönlény. Természetes, hogy 40 felett ráun a nem húszéves testedre. Az apakomplexusos lányokból pedig Dunát lehetne rekeszteni, így igazán nem haragudhatsz a párodra, ha kihasználja ezt a divathullámot. Okos nő lévén várd meg, míg rájön, hogy egy 19 éves lányka nem tudja szellemileg kielégíteni, majd könnyek közt fogadd vissza! Egy wellness hétvégét azért elfogadhatsz tőle bocsánatkérésképpen.

Esti műszak

Tapasztalt prostikat megszégyenítő módon produkálj este 10 és éjfél között, minimum kétnaponta! A fáradtságtól már lehet, hogy az ájulás szélén állsz, de ha nem szeretnéd, hogy az az egyetemista lány közétek kerüljön, akkor bizony le kell nyomni a délután elmaradt kardiót. Az esti munka után pedig jöhet a jól megérdemelt 4 órás alvás.

