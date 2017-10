A világ kifordult önmagából. Az egyik pillanatban ömlik rád, hogy légy önzetlen, gondolj másokra, míg a következőben, hogy csapj az asztalra, és váltsd meg a világot. Hogy egy legyintéssel mondj búcsút a lelkiismeretednek, és éld meg a vélt vagy valós vágyaidat.

Ha nő vagy, akkor legyél harcos amazon, és ne hagyd magad elnyomni!

A másik véglet, hogy igenis, csak és kizárólag abban az esetben lehetsz NŐ, ha mindent feláldozol az anyaság és a család egységének oltárán.

Nem biztos, hogy népszerű leszek a következő gondolatmenettel, de nyugi, nem is gyúrok rá. Először is, tegyél rendet a fejedben! Találd ki, hogy neked, mint érző embernek - függetlenül attól, hogy mit hordasz a lábad között - mi a fontos! Ha ez megvan, akkor barátkozz meg a gondolattal, hogy létezik egészséges önzés. Fontos, hogy ez a két szó párban járjon, ne csak önmagában az önzés! Nem kell egyből végletekben gondolkodni, és eldönteni, hogy innentől kezdve senki és semmi nem számít saját magadon kívül.

Viszont a másik oldal sem szerencsés. Nem kell folyton mártírhalált halni! Nem leszel attól szentté avatva, hogy mindent és mindenkit magad elé helyezel. Te pedig ott kullogsz a leghátsó sorban, és várod a csodát. Hiszen ha te nem vagy önmagadnak fontos, akkor másnak miért lennél az?

Íme, az élet 3 olyan területe, ahol szükség van egészséges önzőségre:

1. Család

A legfájóbb pont. Nem véletlenül tettem az első helyre. A család egy csodás egység, de mint minden közösségben, itt is ki kell vívnod a helyed. Bármilyen szerepben is vagy jelen. Főleg anyákra jellemző, hogy azt hiszik, megállna nélkülük az élet. Hidd el, hogy néhány magadra fordított órától még nem fog összeomlani a ház! Sőt, az ÁNTSZ sem fog bekopogtatni hozzád, ha nem porszívózol fel minden nap. Lazulj el egy kicsit, és vedd észre, hogy a családodnak nemcsak a robotolásodra, de a lelki békédre is igénye lenne!

2. Munka

Jó érzés szidni a főnököt, természetesen csak a háta mögött, és felelőssé tenni, hogy nincs egy szabad perced sem. Árnyaltabb a helyzet, ha önmagad főnöke vagy, ahogy ez mostanában már elég sokaknak megadatik. A képlet rohadt egyszerű, de a gyakorlat kínkeserves... Meg kell tanulni nemet mondani, akkor is, ha eleinte úgy érzed, mintha jól irányzottan gyomorszájba vágtak volna. Tudom, hogy fáj, és szinte látod, ahogy a sejtjeid tiltakoznak ellene. Félsz, hogy kirúgnak, nem lesz újabb megrendelésed, és felkopik az állad. Megeshet. Badarság lenne ezt figyelmen kívül hagyni. De talán az még nagyobb hülyeség, ha a félelmeidtől hajtva túlhajszolod magad, és a szervezeted egyszer csak felmondja a szolgálatot.

3. Párkapcsolat

Az ember társas lény. Vágyik a szeretetre, a kapcsolódásra, az összetartozás érzésére. Ráadásul manapság nem is könnyű párra találni, és ha megvan, akkor szeretnél mindent megadni a kedvesnek. Sokszor erődön felül. De attól, hogy megtaláltad a társad, még nem kell megszűnnöd egyénnek lenni. Legyen az életednek egy szelete, ami csak rólad szól! Ha szeretsz egyedül lenni, esetleg néha pár napra egyedül utazni, akkor tudasd ezt a kedveseddel! Lehet, hogy először furcsa lesz számára - főleg, ha nem ezt szokta meg -, de idővel meg fogja érteni, hogy neked szükséged van erre, hogy jól érezd magad. És ez neki is a hasznára fog válni.

Az egészséges önzés nem arról szó, hogy rajtad kívül senki más nem számít. Azt jelenti, hogy ismered magad, a határaidat, és tudod, hogy mikor kell nemet mondanod, mit kell, vagy nem kell tenned ahhoz, hogy jól érezhesd magad a bőrödben.

Nyitókép: Shutterstock