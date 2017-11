Ha már hosszabb ideje magányosan tengeted napjaid - és nemcsak hónapok, hanem évek óta kénytelen vagy az üres lakásba hazatérni -, akkor biztosan többször is megfordult már a fejedben, hogy mi a fene lehet a baj veled.

Hiszen másoknak sikerül párt találniuk! Mégis, akkor hogy lehet, hogy te a kutyának sem kellesz? Vagy csak olyanok érdeklődnek irántad, akik elől menekülnél.

Igen, érdemes ezen kicsit elgondolkodni. Előfordulhat, hogy valóban önsorsrontó vagy, és eddig a lakásod egyik sötét zugában kuporogva mutogattál mérgesen a világra. Hogy téged senki sem ért meg, senki sem értékel, pedig te aztán igazán megérdemelnéd, hogy valaki szeressen. De ha csak várod a csodát anélkül, hogy tennél is valamit azért, hogy jobbra forduljon a helyzeted, akkor tényleg veled van a baj, és ideje összekaparnod magad!

Viszont nem minden esetben csak ez lehet a magányosság oka. Az is előfordulhat, hogy azért nem találod meg az ideális társat, mert TÚL JÓ VAGY. Most nagy kő esett le a szívedről, mi? Mióta szajkózod ezt mindenkinek, ugye? Na, ne bízd el magad!

Akkor mondhatod el magadról, hogy te rendesen odateszed magad, ha:

Építed a karriered, megteremtetted magadnak az anyagi biztonságot, nem apuci adja a zsebpénzt.

Odafigyelsz a külsődre is, hogy inkább díszkivilágításban akarjanak az ágyba vinni, mintsem a sötétben a paplan alá dugva rendezzenek le.

És a fejedet sem a TV-re kötve töltöd, vannak saját gondolataid, műveled magad, és az érzelmi intelligenciád is kimagasló.

Nem vagy se nagyképű, se jégkirály(nő), és a kamaszos, oltogatós korszakodból is kinőttél. Hanem igyekszel kedves, szórakoztató beszélgetőpartner lenni, aki megadja a kellő tiszteletet a másik félnek.

Persze azt nem várja el tőled senki, hogy a jachtodon eddz a következő fitneszmodell versenyedre, miközben magolsz, hogy megszerezd a 3. doktoridat. A lényeg inkább az, hogy az élet több területéből igyekszel lehetőségeid szerint minél többet kihozni.

Ha ez jellemző rád, akkor valószínűleg a leendő párod felé is (joggal) komoly elvárásokat támasztasz. Hiszen számodra fontos, hogy valakinek legyenek tervei, céljai, amikért hajlandó is tenni. Mert te is ezt teszed nap mint nap, és nem egy horgonyt szeretnél, ami visszatart, hanem valakit, aki támogat, együtt halad veled.

Ezen kívül szellemi, lelki igényeid is vannak, amiket ki kell elégíteni, és nem akarod, hogy pont az életed egyik legfontosabb szereplőjével kapcsolatban kelljen megalkudnod. "Nem baj, ha kicsit buta, és csak annyira érzékeny, mint egy fatuskó, de legalább dekoratív és jó munkája van." Ez az opció nem játszik. Talán már próbáltad, és tapasztalatból tudod, hogy ez nem elég.

A másik oldala ennek - ami inkább a nőkre igaz -, hogy ha úgy összességében sikeres ember vagy, akkor az sok jelentkezőt elriaszthat. A férfiak szeretik azt érezni, hogy biztonságot nyújtanak, hogy fel lehet rájuk nézni, hogy támogatják, kézen fogva vezetik a "gyenge" nőt. Viszont egy olyan esetben, amikor a nő talpraesett, öntudatos és egyedül is tökéletesen boldogul, sok pasi berezel.

Vajon meg tudná ő ugrani azt a lécet, amit a nő elég magasra tett?

Mit tudna még nyújtani neki?

Egyáltalán, fel tudná-e dolgozni, férfinak érezné-e magát, ha a párja olyan sikeres (vagy sikeresebb), mint ő?

És egyébként is sokkal több energiába kerül egy ilyen nőt levenni a lábáról, és a kapcsolaton belül is többet kell tenni. Ezért inkább odébb állnak, és keresnek valakit, akinek elgyengül a térde pár kedves szótól.

Még ha úgy is tűnhet, nem az a konklúzió, hogy akkor hülyébbnek, bénábbnak kellene lenned, vagy legalábbis úgy tenned. Mert igaz, hogy így szűkebb körből tudsz válogatni, de nem is focicsapatot akarsz alapítani - így csak egy emberre van szükséged.

És hidd el, vannak mások is, akik ugyanazzal a problémával küzdenek, mint te.

Így amikor találkozol egy olyan emberrel, akivel passzolnak az elvárásaitok, és az is, amit a másiknak nyújtani tudtok, akkor jobban tudjátok majd értékelni egymást. Hiszen mindketten látjátok, hogy mekkora kincs egy ilyen ember.

Nyitókép: Shutterstock