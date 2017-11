"Ha nem tekintesz férfinak, elhagylak!" Ki szeret ilyen zsarolást hallani a párja szájából? Mert én éppen a minap voltam fültanúja egy ilyen kijelentésnek, de egy ennél jóval felturbózottabb változatban.

Noha nem nekem mondták, ettől függetlenül mégis rosszul éreztem magam a mondat hallatán. Valaki komolyan így akar magának tiszteletet kiharcolni?

Ha nem istenítesz, keresek olyat, akinek én leszek az Úristen!

Természetes igény a pasik részéről, hogy a szebbik nem nagybetűs Férfiként tekintsen rájuk. De nem abban a formában, ahogyan azt egy milliárdostól hallottam: "Engem a feleségem ne csak mások előtt istenítsen, hanem otthon is. Ha ez nem így lesz, keresek olyat, akinek én leszek az Úristen nagy Ú-val." Majd hozzátette: azóta nincs otthon vita. Ha engem ilyen fenyegetéssel akartak volna jobb belátásra bírni, nem tudom, mennyire lenne őszinte a mosoly az arcomon, miközben a férjemet istenítem...

Az rendben van, hogy ne heréljük ki a férfiakat, mert a túlzásba vitt kritika, az állandó elégedetlenség ehhez vezethet, de csak ultimátummal és fenyegetéssel lehet tenni ez ellen? Ér az bármit is, ha valaki csak félelemből tesz úgy, mintha felnézne a párjára? Bár igaz, sokan vannak, akiknek csak az egójuk számít. Ha azt érzik, hogy úgy viselkednek velük, ahogyan ők azt megkívánják, akkor nem érdekli őket, hogy ez mennyire őszinte. Mit számít az, hogy a reggeli kávét szívvel vagy csak kényszerből szolgálja fel nekik az asszony?

Attól, ha azt követeled, hogy férfiként nézzek rád, az is leszel?

Egy férfi sok mindentől válhat férfivá. Kultúránként, helyzetenként, sőt, női szempontok alapján is. Az azonban biztos: attól, hogy azt mondja "Mától kezelj férfiként!", nem lesz valódi férfi. Ez nekünk, nőknek, evidens, de úgy tűnik, vannak férfiak, akik tévhitben élnek. Pedig mi aztán igazán toleránsak tudunk lenni, és legyezgetjük a férfiasságukba vetett hitüket. Még akkor is, ha esetleg ma nem is alkottak fergetegeset a hitvesi ágyban. Mert tudjuk, hogy letörnénk az önbizalmukat, ha nem így tennénk.

Egy erős férfira a nő nem attól tekint majd mindenhatóként, ha ezt megparancsolják neki. Ez pont az ellenkezőjét váltja ki. Egy igazi férfi kiérdemli azt, hogy fel lehessen rá nézni, tesz érte, bebizonyítja, hogy elismerésre méltó. Aki erővel akarja ezt kizsarolni, az csak arról tesz tanúbizonyságot, hogy valójában mennyire hiányoznak belőle azok az értékek, amiért csodálni lehetne.

Aki uralkodni akar, istent játszani, és nem társra vágyik, abból nem Férfi lesz, hanem egy kényúr. Aki nem feleséget akar, hanem egy szolgát, aki térden csúszva kielégíti a szükségleteit. Viszont azt te döntöd el, hogy engedsz-e a nyomásnak, vagy inkább keresel valakit, aki téged is istennőként kezel.

