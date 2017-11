Egy jókötésű tűzoltó, egy sármos rendőr, egy védelmező katona. Mind olyan karakterek, akik megfordulnak a nők fantáziájában. Nem véletlenül olyan kapósak a jelmezkölcsönzőknél az egyenruhák...

A jelenség olyannyira valós, hogy Angliában évek óta létezik egy társkereső oldal, ami kifejezetten az egyenruhások iránt érdeklődőknek szól, nemrég a hazai megfelelője is elindult. De mi lehet az oka a nők ezen vonzalmának? A pszichológusok szerint a magyarázat többrétű.

Minden nőnek fontos, hogy egy férfinak legyen munkája, célja, ha úgy tetszik, "küldetése". Ha egy férfi egyenruhát visel, akkor az egyértelmű jelzése annak, hogy van stabil, kiszámítható munkája, ez már önmagában jó kezdetnek számít. Sőt, az is valószínűsíthető, hogy kibírt egy kemény kiképzést: vagyis kitartó, fegyelmezett, és bírja a gyűrődést.

Arról nem is beszélve, hogy a köz szolgálatában áll, mindannyiunkért dolgozik, ez ismét olyan gondolat, ami sok nőből válthat ki rokonszenvet. Emellett, az egyenruha védelmet sugall a világban a nőre leselkedő veszélyekkel szemben. Egy biztonságérzetet nyújtó férfi mellett minden nő jobban érzi magát.

Természetesen a férfiúi erő is szerepet játszik, például egy tűzoltó a munkájából adódóan bizonyára jókötésű, határozott kiállású férfi. A különböző rendvédelmi szervezetek dolgozói fizikailag is felkészültek kell, hogy legyenek, sok edzéssel és mozgással jár a munkájuk. Márpedig az edzett férfiakat különösen szeretik a nők. Illetve, ha egy férfi ilyen munkakörben dolgozik, könnyen lehet az a benyomása a nőknek, hogy nap mint nap nehéz és veszélyes helyzetekkel szembesül - amiket rendre meg is old. Ez ugyancsak vonzó.

Ha egy férfi egyenruhát visel, akkor a külseje rendezett kell, hogy legyen, ami szintén nem elhanyagolható szempont. Végezetül, ha valaki a közjót szolgálja, akkor minden bizonnyal hűséges, komoly elköteleződésre kész és alkalmas személyiség.

És ha érdekelnek a tűzoltók, katonák, rendőrök, mentősök, nem feltétlenül kell bajba sodornod magad, hogy megismerhess egyet, vannak ennél egyszerűbb megoldások is az internet korában.

Nyitókép: Shutterstock