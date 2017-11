Én tudom, hogy modern világban élünk. Sőt, azt is tudom, hogy tök jó, hogy bizonyos dolgokat már meghaladott a közgondolkodás. De álljon már meg az a rohadt nagy nászmenet!

Mert nem kell kiönteni a gyereket a fürdővízzel. De lehet, hogy csak én vagyok maradi, amiért úgy érzem, hogy vannak klasszikus értékek, amiket nem kéne veszni hagyni.

Udvariasság

Akárki akármit mond, az udvariasság soha nem megy ki a divatból, hiába mondogatják a harcos amazonok: "Ki tudom nyitni azt a nyamvadt ajtót én magam is!" Persze, hogy ki tudod, én is ki tudom. Itt nem is az ajtóról van szó. Hanem maga a gesztus a lényeg, hogy figyelsz a másikra.

Sokan összekeverik az udvariasságot a nemek közti egyenlőséggel. Én például egyáltalán nem érzem magam kevésbé egyenrangúnak a házasságomban attól, hogy a férjem kinyitja előttem az ajtót. Vagy, hogy ő cipeli fel a kocsiból a karton ásványvizet.

Erkölcsösség

Van egy rossz hírem. Attól, hogy úgy öltözködsz, mint egy szakadt prosti, még nem leszel "menő". Attól pedig pláne nem, ha kétnaponta kiraksz egy pucsítós képet az Instagramra. Nem azt mondom, hogy vonulj most azonnal zárdába, de hidd el, sokkal jobban fogod magadat is értékelni, ha nem lépsz át bizonyos határokat.

Egy világban, ami tele van Kim Kardashianokkal, légy Diana hercegnő!

Hűség

És itt el is érkeztünk a 21. század egyik legtöbbet boncolgatott problémájához, a hűséghez. Ebben a kérdésben pedig teljesen egyet kell értenem Dáviddal. A hűség ugyanis sokkal, de sokkal több annál, mint hogy megcsaljuk-e a párunkat vagy sem. A hűség önmagunkhoz való hűséget is jelenti. Ugyanis saját magunkat áruljuk el, ha megszegjük azt az ígértet, amit a másiknak tettünk. Ilyenkor nemcsak a párunkat áruljuk el, hanem önmagunkat is.

Elvek

Piszkosul nehéz tartani magunkat az elveinkhez. Sokkal nehezebb, mint gerinctelennek lenni, az biztos. Főleg akkor, amikor már harmadszorra nézed végig, hogy egy olyan kollégát léptetnek elő, aki munka helyett inkább a főnök hátsójában töltötte az idejét. Ilyenkor nekem is megfordul a fejemben, hogy talán ő csinálja jól. Azonban sokkal jobban szeretek reggel úgy felkelni, hogy bele tudok nézni abba a bizonyos tükörbe.

Kitartás

Mennyivel könnyebb kidobni a letört fülű bögrét ahelyett, hogy megragasztanánk... De van, ami miatt igazán megéri vesződni - napokat, heteket vagy akár éveket. Legyen az egy házasság vagy egy fontos projekt. Feladni mindig sokkal könnyebb. Csak sokszor egyszerűen nem éri meg. Én például sokkal jobban szeretem a csorba fülű bögrémet.

